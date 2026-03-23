Unterhaching siegt spät gegen Eichstätt und unterstreicht Titelambitionen

„Froh über das knappe Ergebnis“: Der Jubel der Hachinger nach dem Sieg gegen Eichstätt. – Foto: IMAGO

SpVgg Unterhaching – VfB Eichstätt 1:0 (0:0). Die Hachinger Ambitionen auf den Titel werden nach zwei Siegen in der englischen Woche immer konkreter. Gegen Eichstätt stand insbesondere die Hachinger Defensive abermals sattelfest und nach dem Sieg unter der Woche im Nachholspiel gegen den FC Augsburg II folgte der vierte Erfolg hintereinander ohne ein einziges Gegentor. „Das sind einfach Mechanismen, die greifen und die wir trainiert haben. Wir sind wirklich auch gierig, dass wir die Null halten wollen“, erklärte Innenverteidiger-Routinier Alexander Winkler die Abwehrstärke des Tabellenführers.

Dabei tat sich die Heimelf gegen die kompakt stehenden Gäste lange Zeit schwer, und nach zahlreich – teils hochkarätigen – vergebenen Chancen erlöste erst der eingewechselte Jeroen Krupa die dominanten Gastgeber spät mit dem 1:0 per sehenswertem Drehschuss (84.). Aufatmen, der Sportpark bebte. „Am Ende sind wir froh über das knappe Ergebnis, das zeigt, dass es ein Kraftakt war“, so SpVgg-Cheftrainer Sven Bender.

SpVgg Greuther Fürth II – FC Bayern II 1:1 (0:0). Der Monat März hat es für die Bayern-Amateure in sich und im zweiten Anlauf auf fremden Boden sprang auch diesmal kein Erfolg für die Mannschaft von Cheftrainer Holger Seitz heraus. Zwar gingen die Münchner nach einer torlosen ersten Halbzeit inklusive einen Lattentreffers der Hausherren (21.) dann auf der Gegenseite durch David Heindl zunächst mit 1:0 in Führung (56.). Doch die abstiegsbedrohten Fürther schlugen postwendend mit dem 1:1 von Lado Akhalaia zurück (61.) und die Münchner hatten auf den Ausgleich keine passende Antwort mehr parat. „Am Ende ist es ein leistungsgerechtes Unentschieden“, erkannte Seitz neidlos an.

Ohne Guido Della Rovere, der in den Profikader berufen wurde, verpassten die kleinen Bayern den fünften Auswärtssieg der laufenden Saison und gehören damit in Spielen auf fremdem Terrain zu den schwächeren Mannschaften der Liga. Nach dem Auswärtsspiel in Fürth haben die Amateure zunächst eine Woche frei, ehe es nach der Länderspielpause mit dem nächsten Spiel am 1. April gegen Wacker Burghausen weitergeht.