Unterhaching setzt gegen Bayreuth auf Selbstvertrauen und die Serie

Im Heimspiel am Freitag trifft der Spitzenreiter auf die SpVgg Bayreuth, die trotz Formschwäche zuletzt gegen Würzburg punktete.

Die SpVgg Unterhaching zieht aktuell an der Tabellenspitze der Regionalliga Bayern einsam ihre Kreise. Die zuletzt viermal in Serie erfolgreichen Hachinger treten dementsprechend im Heimspiel am heutigen Freitag (19 Uhr) gegen die SpVgg Bayreuth mit viel Selbstbewusstsein an. Für SpVgg-Cheftrainer Sven Bender gibt es derzeit keinen Grund, um sich zurückzulehnen.

„Die Lust ist da auf weitere Siege. Wir lassen im Trainerteam nicht nach“, so der ehemalige Nationalspieler.

Großartig nachlassen sollte der Spitzenreiter gegen den kommenden Gegner auch nicht. Der Traditionsverein aus Oberfranken mit einigen Spielzeiten in der 2. Bundesliga hat in dieser Saison zwar mit einer Formschwäche zu kämpfen. Bender hat die vor drei Jahren noch in der 3. Liga spielenden „Altstädter“ durchaus auf seinem Zettel stehen. „Ein schöner klangvoller Name, wir freuen uns extrem auf das Spiel.“

Der aktuelle 13. der Regionalliga Bayern hat in der laufenden Saison durchaus respektable Ergebnisse erzielt, in der Vorwoche trennte sich die Mannschaft von Trainer Lukas Kling zuhause mit 0:0 gegen Hachings Verfolger Würzburg. „Das zeigt, dass mit der Mannschaft zu rechnen ist. Wir sind gewarnt“, so Bender. Und auch auswärts zeigten die Bayreuther um den ehemaligen Hachinger Thomas Winklbauer sowie Jakub Mintál, Sohn des einstigen Bundesligatorschützenkönigs Marek Mintál, achtbare Ergebnisse. Ein 2:2 beim FC Bayern II gehört zu dieser Kategorie.

Nach der jüngsten Erfolgssträhne können sich die Hachinger freilich nicht gegen den Favoritenstatus wehren. Insbesondere nach dem jüngsten 6:1 bei der SpVgg Hankofen-Hailing strotzt der Ligakrösus vor Selbstvertrauen.

„Wir haben die Euphorie in die Trainingswoche mitgenommen“, so Bender. Erfreulich aus Sicht des ehemaligen Nationalspielers sind auch die Fortschritte des zuletzt am Handgelenk verletzt fehelenden Manuel Stiefler. Der zweikampf- und kopfballstarke Defensivspezialist hat in den abgelaufenen Tagen wieder die ersten Trainingseinheiten mit der Mannschaft absolviert und ist für das Heimspiel gegen Bayreuth eventuell wieder ein Kandidat für den Kader.