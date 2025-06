Unterhaching schickt neues Team ins Rennen – Münchens A- bis C-Klassen

Mit dem Traum, die Buchstabenligen zu verlassen, gehen heuer 73 Teams in den A-Klassen Münchens an den Start – und in der C-Klasse wagt ein Profi-Verein eine neue Reise. Neben den Profis in der Regionalliga Bayern, der U21 in der Landesliga Südost schickt die SpVgg Unterhaching zum 100. Geburtstag die Haching-Amateuere an den Start. „Damit wollen wir unseren Hachinger Jungs, die teilweise schon seit dem Kids Club in unseren HFS-Mannschaften spielen, eine Perspektive im Herren-Fußball bieten!“, schreibt der Verein auf einem eigens dafür erstellten Instagram-Seite. „Zusammenhalt und Erfolge feiern in der Gemeinschaft mit einer hohen Identifikation zum Verein und zu unserer Heimat – dies wollen wir verkörpern und aktiv leben.“

Der Trainingsstart der SpVgg Unterhaching III erfolgte am 25. Juni. Das erste Spiel findet am 5. Juli am Sportplatz in Ascholding statt. Neben den Haching-Amateuren (C-Klasse 7) spielen fast 200 Mannschaften kommende Saison in Münchens A-, B- und C-Klasse. (Hier gehts zur Einteilung der Münchner Kreisligen und Kreisklassen)