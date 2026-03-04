Unterhaching reicht Unterlagen ein – Zweikampf mit Würzburg beginnt

Jubel erwünscht: Falls sich die Unterhachinger Spieler sportlich durchsetzen und die Kasse stimmt, soll‘s wieder raufgehen in die 3. Liga. – Foto: Sven Leifer/Sven Leifer

Die SpVgg Unterhaching hat die Zulassung zur 3. Liga beantragt. Doch die finanzielle Hürde bleibt eine große Herausforderung für den Verein.

Die Fans der SpVgg Unterhaching können hoffnungsvoll nach vorne blicken. Wie der Verein bestätigte, hat der Zweite der Regionalliga Bayern seine Unterlagen für das Zulassungsverfahren zur 3. Liga für die kommende Saison 2026/2027 beim verantwortlichen Deutschen Fußball-Bund (DFB) fristgerecht zum 2. März eingereicht.

Somit können sich die Hachinger Anhänger auf einen spannenden Endspurt in der Regionalliga Bayern gefasst machen. Sollte die SpVgg entweder Spitzenreiter 1. FC Nürnberg II noch einholen oder ihren aktuellen Platz bis zum Saisonende verteidigen, dann dürfte die Mannschaft von Cheftrainer Sven Bender an den Aufstiegsrelegationsspielen ab Ende Mai gegen den Meister der Regionalliga Nordost teilnehmen.

Derzeit führt diese Liga Lok Leipzig an. In der Regionalliga Bayern hat Spitzenreiter Nürnberg II bereits seinen Verzicht auf einen Drittliga-Aufstieg bekannt gegeben, ebenso der Vierte Illertissen. Somit bleibt es bei einem Zweikampf zwischen den Hachingern und dem einen Punkt dahinter auf Platz drei liegenden FC Würzburger Kickers, der ebenfalls einen Antrag auf Zulassung gestellt hat. Inwieweit die betreffenden Klubs unabhängig vom sportlichen Ausgang der Saison die Voraussetzungen für eine Zulassung in der 3. Liga erfüllen können, steht dann nach einem DFB-Bescheid im Laufe des Aprils endgültig fest. In diesem Bescheid ist dann auch festgelegt, welche Bedingungen im Laufe des Zulassungsverfahrens oder welche Auflagen im Laufe der folgenden Saison dabei noch vom Verein zu erfüllen sind.

Insbesondere die finanziellen Rahmenbedingungen stellen dabei die größte Herausforderung dar. Vereine mit einer geringen Eigenkapitalquote müssen unter anderem eine Bürgschaft in Millionenhöhe hinterlegen. In diese Kategorie dürften auch dieses Mal wieder die finanziell nicht gerade auf Rosen gebetteten Hachinger zählen. Wie und von wem dieser Betrag aufgebracht wird, konnte der Verein auf Anfrage ebenso wenig beantworten wie die Rolle des neuen Stadionbesitzers und Kooperationspartners FC Bayern. Vermutlich dürfte es aber so wie beim letzten Drittliga-Aufstieg 2023 sein und abermals ein privater Gönner aus dem Vereinsumfeld einspringen.