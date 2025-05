Unterhaching ohne Profi-Verstärkung in der Bayernliga-Relegation

Die SpVgg Unterhaching startet in die Relegation beim SC Luhe-Wildenau in der Bayernliga. Ärgerlich ist der ungeplante Ausfall des Torhüters.

Mit zwei Siegen und 9:0 Toren hat der SC Luhe-Wildenau den zweiten Platz der Landesliga Mitte abgesichert gegenüber dem punktgleichen Dritten Ettmannsdorf. In einem dramatischen Dreikampf war Meister Hauzenberg am Ende einen Punkt besser. Die Hachinger haben unterdessen durchtrainiert und sich nicht groß verrückt gemacht über den Gegner. Trainer Marc Endres hat sich informiert, aber kein tage- und nächtelanges Videostudium betrieben. Er erwartet eine körperlich starke, athletische Mannschaft, die eine echte Challenge darstellt.

Das Thema mit Gastspielern aus der ersten Mannschaft hat sich in der Saison nicht gestellt und auch jetzt in der Relegation weicht man keinen Millimeter ab. „Wir werden im Vergleich zu den letzten Spielen eher etwas jünger“, sagt der Trainer. Talentierte Kicker aus der U19 werden in der Relegation eingesetzt, um diese einzigartige Stimmung mit vielen Zuschauern und dem Druck zu bekommen. Die jungen Hachinger sollen Erfahrungen sammeln. Nicht geplant ist der Wechsel im Tor, wo der in der Bayernliga super starke Fabian Scherger in Luhe-Wildenau fehlen wird.

Durchschnittsalter von 19 Jahren: Marc Endres sieht Unterhaching II als Außenseiter

„Wir nehmen es, wie es kommt“, sagt Coach Marc Endres. Nach dem Abstieg der ersten Mannschaft in die Regionalliga darf die Reserve weiterhin eine Klasse tiefer in der Bayernliga spielen und das wird man auch machen, wenn man es sportlich schafft. Marc Endres betont aber auch, dass seine Mannschaft mit einem erwarteten Durchschnittsalter um die 19 Jahre sicherlich nicht als Favorit in die Relegation gehen werde, in der es vier gute Spiele braucht, um den Abstieg vermeiden zu können.