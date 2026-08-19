Unterhaching im Pokal-Achtelfinale nach Dingolfing – Löwen vs Buchbach TOTO-Pokal Bayern von Redaktion Münchner Merkur · Gestern, 12:23 Uhr · 0 Leser

Die SpVgg Unterhaching ist in Dingolfing gefordert. – Foto: Sportfoto Zink / Daniel Marr /

Die Achtelfinal-Paarungen im Toto-Pokal stehen fest. Der einzige verbliebene Landesligist FC Dingolfing empfängt am 1. September Drittligist SpVgg Unterhaching.

Die Achtelfinal-Paarungen im Toto-Pokal des Bayerischen Fußball-Verbandes (BFV) stehen fest. Die Auslosung hat der BFV im Münchner „Haus des Fußballs“ vorgenommen. Dabei treffen die beiden verbliebenen Bayernligisten auf Drittligisten: Der TSV Neudrossenfeld spielt gegen den FC Würzburger Kickers, die SpVgg SV Weiden bekommt es mit dem SSV Jahn Regensburg zu tun. Drittligist FC Ingolstadt 04 muss zum Regionalligisten SV Wacker Burghausen reisen.

Drei Regionalliga-Duelle TSV 1860 München erwartet auf Giesings Höhen Liga-Konkurrent TSV Buchbach. Der einzig verbliebene Landesligist FC Dingolfing trifft nach seinem Zweitrunden-Coup gegen die DJK Vilzing (7:6 nach Elfmeterschießen) auf die SpVgg Unterhaching, die sich gegen den SV Heimstetten durchgesetzt hatte. Komplettiert wird das Achtelfinale durch drei Regionalliga-interne Duelle: TSV Landsberg gegen TSV Schwaben Augsburg, 1. FC Schweinfurt 05 gegen VfB Eichstätt sowie TSV Aubstadt gegen SpVgg Bayreuth.