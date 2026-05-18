Unterhaching II verliert Saisonfinale nach schwacher zweiter Hälfte

32 Tore in 34 Spielen: Laris Stjepanovic (M.) schnappt sich die Torjägerkrone. – Foto: Archiv

Die Hachinger konnten in der ersten Halbzeit noch einigermaßen auf Augenhöhe mitspielen und verdienten sich den Ausgleich von Daris Ibrakovic (32.). Für den Mittelfeldspieler, der in zwei Spielen drei Tore erzielt hat, hätte die Runde wohl noch etwas weitergehen können. In Durchgang eins hatten die Hachinger ein paar gute Chancen in einem munteren Kick, in dem es auch 3:3 hätte heißen können.

Das letzte Spiel der Landesligasaison war für die SpVgg Unterhaching II eher eine lästige Pflicht. Bei der Auswärtspartie in Hallbergmoos ging der Spieltagsmannschaft am Ende die Luft aus und die 2:5 (1:1)-Niederlage beim VfB Hallbergmoos war unvermeidbar.

Laris Stjepanovic schleppte sich torlos zum Sieg in der Torschützenliste mit seinen 19 Treffern bis zur Winterpause in Grünwald und nach seinem Wechsel 13 für Unterhaching II. Mit 32 Toren hat er einmal mehr gejubelt als Robin Ungerath vom TSV Wasserburg, der in der letzten Runde einmal traf. Laris Stjepanovic hat mit seinen 32 Toren in 34 Ligaspielen eine Monsterbilanz, von der andere Stürmer nicht einmal zu träumen wagen.

Für beide Mannschaften ging es um nichts mehr

Nach der Pause war mit den Hachingern nicht mehr viel los. Vom Anpfiff weg kassierte man wie im Hinspiel (2:4) ein Tor zum 1:2 und dann spielte nur noch Hallbergmoos. Die Platzherren hatten richtig Lust, ihren Fans noch einmal Freude zu bereiten – und Haching war an diesem Tag ein dankbarer Gegner. Die Platzherren hatten neben ihren fünf Toren auch noch einige gute Möglichkeiten, mit denen sie das Resultat noch in andere Höhen hätten schrauben können.

Bereits vor dem Spiel war aber klar, dass die geschlagenen Spitzenmannschaften Unterhaching II und Hallbergmoos auf den Plätzen vier und fünf bleiben würden. Die Rot-Blauen ließen in der zweiten Hälfte defensiv ungewöhnlich viel zu und waren am Ende froh, als sie mit dem Schlusspfiff dieses letzte Spiel einigermaßen ordentlich ins Ziel gebracht hatten. (nb)

VfB Hallbergmoos – SpVgg Unterhaching II 5:2 (1:1). Haching: Kohler, Böhnke, Kainz (46. Staniek, 59. Adilji), Eckl, Ibrakovic, Weiß, Schill, Guth, Knörchen, Spann, Stjepanovic. Tore: 1:0 Tzikas (14.), 1:1 Ibrakovic (32.), 2:1 M. Sassmann (46.), 3:1 Mayr (54.), 4:1 Werner (77.), 4:2 Weiß (82.), 5:2 Vukman (86.).