Unterhaching II verliert den Anschluss im Aufstiegsrennen zur Bayernliga

Die SpVgg Unterhaching II hat nach drei Niederlagen kaum noch Chancen. Sieben Punkte Rückstand auf Rosenheim sind zu viel geworden.

War es das für die SpVgg Unterhaching II in der Landesliga? Mit drei Niederlagen in den jüngsten vier Spielen hat man die gute Position im Aufstiegsrennen Richtung Bayernliga verspielt. Vor dem Heimspiel (Sonntag, 14 Uhr, Sportpark Neuried) gegen den FC Unterföhring hat sich das Thema nahezu komplett erledigt.

Bei den Nachholspielen diese Woche lief maximal viel schief für die Hachinger Spieltagsmannschaft, die auf dem heißen Pflaster des TSV Kastl mit 1:3 verloren hat. Parallel gelang dem Zweiten 1860 Rosenheim in Hallbergmoos mit der letzten Aktion des Spiels der 2:1-Siegtreffer. So ergeben sich die sieben Punkte Abstand, und da hilft den Hachingern das eine weniger absolvierte Spiel auch nicht viel. Rosenheim hat noch fünf Spiele und müsste mindestens zweimal patzen.

Der Hachinger Trainer Thomas Kasparetti ist Realist und rechnet nicht mehr mit einer Chance der Hachinger. Er glaubt auch nicht daran, dass man nach zuletzt wenig meisterhaften Leistungen nun in Serie siegen wird. „Wir haben aktuell nicht die Stabilität der Vorrunde“, sagt Kasparetti. Bei den zehn Siegen in Serie lief gefühlt alles von alleine, aber nun ist erfolgreicher Herrenfußball harte Arbeit. Und da hat man als zusammengewürfelte Spieltagsmannschaft Nachteile gegenüber den anderen Vereinen, die sich jedes Training als Team Lösungen erarbeiten.

Mit dem FC Unterföhring trifft man nun auf einen sehr unangenehmen Gegner, der im Mittelfeld der Liga nach oben und unten keinen Druck hat. Die Mannschaft hat das Potenzial, an Sahnetagen auch die besten Mannschaften der Liga zu zerlegen. In Unterföhring spielt mittlerweile das einst so magische Dreieck des TSV Brunnthal mit Jakob Klaß, Fabian Porr und Luis Fischer. Die Brunnthal-Legenden brachten den Dorfclub einst bis in die Landesliga. Nach der Saison werden alle drei Spieler dem höherklassigen Fußball den Rücken kehren und teilweise unter dem höherklassigen Amateurfußball einen Schlussstrich ziehen. Das Spiel in Neuried könnte eine der letzten Chancen sein, das Trio zusammen auf den Platz zu bringen. (nb)