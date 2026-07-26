Unterhaching II verliert 0:1 – Verteidiger legt Ball dem Gegner auf

Die SpVgg Unterhaching II hat ihr Landesliga-Auftaktspiel gegen den ESV Freilassing verloren. In der Nachspielzeit ging ein Verteidiger ohne Not an den Ball und legte ihn dem gegnerischen Stürmer auf.

Eigentlich war das Spiel schon vorbei, als sich die SpVgg Unterhaching II noch einen Riesenbock leistete und das Landesliga-Auftaktspiel gegen des ESV Freilassing mit 0:1 (0:0) verloren ging. Ein Geschenk in der Nachspielzeit kostet die Rot-Blauen den eigentlich verdienten Punkt.

Für den Großteil der Hachinger war dieser Fußballsonntag ein besonderer Tag, denn es war das erste Spiel überhaupt im Herrenbereich. Das War es auch für Jan Zur Nieden, der die U15 trainiert und neben der Aufgabe als Co-Trainer der Ersten auch die Spieltagsmannschaft in der Landesliga betreut. Vieles war neu und dennoch hat alles gut funktioniert. Die Hachinger haben natürlich die mit weitestem Abstand jüngste Mannschaft der Liga, die aber voll auf Augenhöhe war mit Freilassing. Der Gegner hatte eine gestandene Mannschaft, die ihr Glück in Zweikampfstärke oder langen Bällen suchte.

Über die 90 Minuten gesehen waren die Hachinger dem goldenen Tor eigentlich nähe, weil man die eine oder andere Chance mehr hatte als Freilassing. Nach einer Stunde hatte Daris Ibravovic im Eins-Gegen-Eins vor dem Torwart die Topchance zur Führung. Eine Viertelstunde vor Schluss traf der kurz zuvor eingewechselte Luis Lemke die Unterkante der Latte, wobei der Ball aber auch deutlich vor der Torlinie aufkam. Vor diesen beiden Szenen hatte der Gast aber auch einen Lattentreffer. „Wir haben ein wirklich gutes Spiel gemacht“, bilanzierte später Trainer Jan Zur Nieden.

Richtig aufregend wurde dann das Finale, als das 0:0 fast druckreif war. In der 90. Minute gab es ein Foul an einem Hachinger und Luis Hasenstab beschimpfte den Gegenspieler. Diese Aktion war komplett unnötig und auch unüberhörbar. Rot war einfach nur logisch zum Ende der regulären Spielzeit. Bitterer Beigeschmack zum Platzverweis ist, dass der Kader am Mittwoch in Murnau durch die Sperre von Luis Hasenstab noch enger wird.

In der Nachspielzeit schenkten die Hachinger das Unentschieden noch her, als ein Verteidiger ohne Not an den Ball ging, um diesen tragischerweise dem Stürmer Simon Schlosser aufzulegen. Ohne den Ballkontakt wäre die Kugel im Aus oder bei Keeper Kohler gelandet. Nach dem späten 0:1 wäre bei einer Ecke dann fast noch der Ausgleich gefallen.