Unterhaching II trotzt Mini-Kader und baut Vorsprung aus

Der Hachinger Mini-Kader rockt die Fußball-Landesliga und ignoriert den engen Rahmen. Nach neun Siegen in Serie hat die Spieltagsmannschaft SpVgg Unterhaching II sechs Punkte Vorsprung auf den Zweiten und am Sonntag (14.30 Uhr) kann man beim SV Aubing einen Verfolger noch weiter distanzieren.

Aubing kletterte von der Bezirksliga in die Landesliga und bekam schon vor dem ersten Spieltag den Stempel des Geheimfavoriten drauf. Mit einem Abstand von nur drei Punkten zum Zweiten gehört Aubing zum Kreis der Mannschaften, die vorne gut im Geschäft sind. Aubing gegen Unterhaching II ist das Duell der Ballermänner. Die beste Offensive hat der Tabellenführer mit 49 Toren in 15 Spielen und dahinter kommt Aubing mit 40 Treffern. Haching hat den gewaltigen Schnitt von 3,26 Toren pro Spiel, aber Aubing kann sich mit 2,66 im Schnitt auch sehen lassen. Ein 0:0 an diesem Sonntag ist undenkbar.

Dieses Wochenende müssen die Hachinger den Spagat zwischen dem FC Bayern und dem SV Aubing machen. Am Samstag spielt die U19 gegen den FC Bayern und 24 Stunden später geht es für die zweite Mannschaft zu den Aubingern. Bei beiden Mannschaften ist die Lage gerade richtig eng. Haching II-Coach Robert Rakaric erklärt, dass die U19 angesichts von mehreren Verletzten auch nur noch elf Spieler im Kader hat.

Positiv ist, dass die Regionalliga-Mannschaft der Hachinger schon am Freitag ihr Spiel hinter sich gebracht hat, so dass die dort auf der Bank sitzenden Kicker in Aubing spielen können. Ziemlich wahrscheinlich ist auch, dass der eine oder andere Nachwuchsspieler am Samstag gegen Bayern und am Sonntag in Aubing im Kader steht. Rakaric sieht für die Entwicklung der Spieler den Sonntag als wichtiger an: „Wer sich im Profibereich etablieren will, muss sich im Herrenfußball durchsetzen.“