Unterhaching II stochert Siegtor in der Nachspielzeit über die Linie

Die SpVgg Unterhaching II gewinnt 3:2 gegen den SV Planegg-Krailling. Daris Ibrakovic erzielte in der Nachspielzeit sein zweites Tor des Tages.

Die Spieltagsmannschaft der SpVgg Unterhaching II in der Landesliga hat das Ziel, den Herrenfußball kennenzulernen, und das Heimspiel gegen den SV Planegg-Krailling war da gewissermaßen ein Crashkurs. Zwei Führungen reichten in einem richtig harten Match nicht zum Sieg, sodass es den „Lucky Punch“ in der Nachspielzeit für das 3:2 (2:1) gegen den Aufsteiger brauchte.

Thomas Schmeizl an der Seitenlinie

Die Hachinger mussten diesmal ohne ihren etatmäßigen Trainer Jan Zur Nieden auskommen, da der ja bei Nord-Lerchenau (4:4) eine Rote Karte wegen Spielverzögerung gesehen hatte. Deshalb übernahm der Hachinger NLZ-Leiter Thomas Schmeizl für dieses eine Spiel gegen Planegg die Mannschaft, und er sah einen ordentlichen Auftritt. „Wir haben diese Spieltagsmannschaft genau für solche Spiele gemeldet“, sagte Schmeizl später, „denn da wird hart um die Punkte gekämpft.“

Das Heimspiel gegen den Aufsteiger war fußballerisch kein Leckerbissen und bot keine Zeit für technische Kabinettstückchen. Das frühe 1:0 von Daris Ibrakovic (9.) war ein knackiger Fernschuss. Aber schon fünf Minuten später kamen die Gäste durch Luka Karadza in die Partie zurück (14.). Bei der neuerlichen Führung nach gut einer halben Stunde feierte Luis Lemke seine Premiere. In seinem fünften Einsatz im Herrenbereich gelang dem Angreifer der erste Treffer.

Wilder Schlagabtausch in der Schlussphase

Planegg war aber eine harte Nummer und kämpfte in der zweiten Halbzeit um den neuerlichen Ausgleich, den man sich auf für den betriebenen Aufwand auch redlich verdient hatte. Erst zehn Minuten vor dem Ende traf Plator Doqaj für die Gäste.

Nach dem 2:2 entwickelte sich dann ein ziemlich wilder Schlagabtausch, bei dem beide Mannschaften auf die drei Punkte ging. Nach dem Ausgleich hatte man den Eindruck, als würde eher Planegg-Krailling den Siegtreffer landen. Doch tief in der Nachspielzeit stocherte Haching als Gemeinschaftsprojekt über die Linie. Mit seinem zweiten Doppelpack im Herrenbereich baute Daris Ibrakovic den kleinen Hachinger Lauf auf nunmehr sieben Punkte aus drei Spielen aus.

SpVgg Unterhaching II – SV Planegg-Krailling 3:2 (2:1). Haching II: Dehler, Hasenstab, Krenzer, Lemke (63. Michelini), Kaulfers, Müller, Schmid (84. Mussong), Babic, Mocquot, Knörchen (78. Klee), Ibrakovic. Tore: 1:0 Ibrakovic (9.), 1:1 Karadza (14.), 2:1 Lemke (31.), 2:2 Doqaj (80.), 3:2 Ibrakovic (90.+2).