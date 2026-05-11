Unterhaching II siegt klar – doch der vierte Platz schmerzt

Die SpVgg Unterhaching II besiegte den SV Aubing klar. – Foto: Bernhard Schmöller

Bei der Spieltagsmannschaft der Hachinger bekommen die jungen Spieler in der Regel genaue Vorgaben, um auf die Abläufe bei den Profis vorbereitet zu werden. „Diesmal haben wir den Spielern bewusst einige Freiheiten gegeben. Die Kicker sollten die Situationen aus dem Bauch heraus mit Fußball-Instinkt lösen. Genau das hat gegen Aubing gut funktioniert. Die Jungs sollten Spaß haben in dem Spiel um die Goldene Ananas.“

Auch wenn es für die SpVgg Unterhaching II in der Fußball-Landesliga um nichts mehr geht, kann der Fußball doch richtig Spaß machen. Im Heimspiel gegen den SV Aubing hatte man richtig Vergnügen und am Ende einen nie gefährdeten 4:0 (2:0)-Erfolg.

Doppelpack von Ibrakovic und Stjepanovic

Zur Geschichte des Spiels gehört aber dazu, dass die Gäste viele Fehler machten und sich daraus immer wieder gefährliche Umschaltaktionen ergaben. Das 1:0 von Daris Ibrakovic nach fünf Minuten war dann auch schon der Dosenöffner, nach dem das Spiel nur noch in die Hachinger Richtung lief. Daris Ibrakovic machte mit dem 4:0 dann noch seinen ersten Doppelpack im Herrenfußball.

Für Laris Stjepanovic ist es eher die Regel, doppelt zu treffen. Er verbesserte seine Torquote nun auf 13 Stück in zwölf Spielen. Vor der Winterpause traf er im Trikot des TSV Grünwald 19 Mal in 21 Partien. Mit jetzt 32 Toren ist er der beste Torjäger der Liga. In Haching wurde Stjepanovic erst im defensiven Mittelfeld ausprobiert. Seit er wieder die Sturmspitze bildet, trifft er auch in Unterhaching wie am Fließband. Gegen Aubing reichte es für die Saisontore 31 und 32, indem er die gegnerischen Fehler abwartete.

Am Ende war das Ergebnis in der Höhe in Ordnung. Damit steht nun auch tabellarisch fest, dass Unterhaching II die Landesliga als Vierter abschließen wird. Nach der großen Siegserie vor der Winterpause mit der Tabellenführung und großem Vorsprung auf den Rest der Liga ist das allerdings eher ein schmerzhafter vierter Platz. (nb)

SpVgg Unterhaching II – SV Aubing 4:0 (2:0). Haching: Dehler, Staniek (66. Obermeier), Böhnke, Kainz, Knörchen, Schill, Freimuth, Guth (80. Kohler), Ibrakovic, Spann, Stjepanovic. Tore: 1:0 Ibrakovic (5.), 2:0 Stjepanovic (37.), 3:0 Stjepanovic (48.), 4:0 Ibrakovic (78.).