Unterhaching II greift mit zehn Punkten die Spitzengruppe an

Die SpVgg Unterhaching II spielt am Freitag beim TSV Kastl. Bei einem Sieg könnte die Zweitvertretung in die Spitzengruppe der Landesliga aufsteigen.

Mit zehn Punkten aus den letzten vier Spielen ist die SpVgg Unterhaching II in der Landesliga aktuell eine große Nummer. Mit einem weiteren Erfolg beim TSV Kastl (Freitag, 19 Uhr) könnte man in die Spitzengruppe aufsteigen. Mit vier Niederlagen in sechs Spielen ist der TSV Kastl eher schlecht als recht in die Saison gestartet. Der Verein war in den letzten Jahren ein Zuschauerkrösus der Liga und mit dem eigenen Hexenkessel traditionell heimstark. In dieser Runde gab es zu Hause bislang nur drei Niederlagen mit 3:12 Toren. Von der Warte her könnte dieses Auswärtsspiel den Hachingern ganz gelegen kommen. Gut für die Hachinger Spieltagsmannschaft ist sicher auch das freie Wochenende der ersten Mannschaft in der Regionalliga. Das könnte diesmal auch Auswirkungen auf die Landesliga haben. So können die Hachinger dem einen oder anderen Bank-Spieler mit bislang wenigen Regionalliga-Minuten Spielpraxis geben.

Junge Spieler steigern sich

Auf der anderen Seite haben die jungen Spieler aus dem Nachwuchsleistungszentrum in den letzten Spielen immer mehr überzeugt. Das offensive Pressing bringt Torchancen und spielerisch gehört Haching jetzt schon wieder zu den Topteams der Landesliga.