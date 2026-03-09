Unterhaching II gewinnt in Schwabing und sichert Platz zwei ab

Ich war‘s: Gibson Nana Adu (l.) egt das 2:0 der Hachinger nach. – Foto: Archiv/Brouczek

Aus dem mageren 0:0 gegen Schlusslicht Neuperlach haben die jungen Hachinger durchaus richtige Lehren gezogen und sie machten in Schwabing viel Druck. In der Phase hätten sich die Hachinger schon ein Tor verdient und richtig eng war es, als ein Schwabinger Verteidiger auf der Linie klärte. In der Schlussphase der ersten Hälfte kamen dann die Gastgeber besser ins Spiel und hatten einen Treffer ans Lattenkreuz.

Bei acht Mannschaften im Kreis der potenziellen Kandidaten für die ersten beiden Plätze der Liga gibt es in der Landesliga Südost jedes Wochenende mehrere Spitzenpartien, und eine solche war das Duell des FC Schwabing gegen die SpVgg Unterhaching II. Das rotblaue Spieltagsteam setzte sich verdient mit 2:1 (0:0) durch und hat seinen zweiten Tabellenplatz abgesichert.

SpVgg Unterhaching rettet sich gegen den FC Schwabing über die Zeit

Nach dem Seitenwechsel stellten die Hachinger auf Dreierkette um, aber Schwabing stellte sich schnell auf die Änderungen ein. Das Ergebnis war, dass das Spiel auf dem kleinen Kunstrasenplatz recht wild wurde. Nach der Pause hätte es auf beiden Seiten klingeln können und in der Phase gingen die Gäste durch Jeroen Krupa in Führung (57.). Nach zehn Regionalligaeinsätzen (zwei Tore) steht der ehemalige Drittligaspieler (Ingolstadt) nun in der Landesliga bei einem Spiel und einem Tor.

In der 71. Minute legte Gibson Nana Adu das 2:0 der Hachinger nach, aber entschieden war da noch lange nichts. Das lag nicht zuletzt an dem Miniplatz, auf dem schnell etwas passieren konnte. Schwabing ging mit dem Rückstand logischerweise volles Risiko, traf spät durch Konstantin Steinmaßl (88.) und war in der Schlussphase nahe dran am Ausgleich. Die Hachinger standen schwer unter Druck und retteten glücklich, aber nicht unverdient den Sieg ins Ziel. „Es war für den Entwicklungsprozess der Spieler wichtig, einen knappen Sieg durchzubringen“, sagt Trainer Thomas Kasparetti. Mit Tabellenplatz zwei bleiben die Rot-Blauen in der Tabelle vorne richtig gut im Geschäft. (nb)