Unterhaching II dreht Rückstand bei ESV Freilassing und siegt

Nach einem 0:2-Rückstand gelingt SpVgg Unterhaching II durch ein Eigentor in der Nachspielzeit ein 3:2-Auswärtssieg in Freilassing.

Wenn man Tabellenführer ist, dann gewinnt man die irrsten Spiele. Landesliga-Primus SpVgg Unterhaching II holte bei dem irren 3:2 (0:0) in Freilassing erst ein 0:2 auf und gewann dann durch ein Eigentor. Die drei Punkte holte man sich mit einer Mischung aus purem Willen und Glück.

Trainer Robert Rakaric hatte seine Hachinger Jungs darauf vorbereitet, dass man einen körperlich starken Gegner niederringen müsse. Freilassing trat auf wie erwartet und stellte den Gast vor gewaltige Aufgaben. Allerdings war das torlose Remis nach 45 Minuten dann doch eher glücklich für die Gastgeber, bei denen in den vergangenen Wochen nicht viel zusammenlief. Zweimal klärten Freilassinger Verteidiger auf der Linie. Bei einem Rückstand hätte sich da niemand beschweren können.

Nach der Pause begann die Heimmannschaft dann jedoch, sich für starke Laufleistungen und viel betriebenen Aufwand zu belohnen. Binnen acht Minuten traf Freilassing doppelt durch Simon Schlosser (53.) und Timo Portenkirchner (61.). Ganz unverdient war das nicht und dem Tabellenführer drohte nun die zweite Saisonniederlage gegen diese körperlich überlegene Truppe.

Bekanntlicherweise dauert ein Fußballspiel 90 Minuten und das bekam dann noch die irre Wendung. In der 77. Minute war Tim Hannemann einen Schritt schneller als der Gegner, erwischte am kurzen Pfosten eine scharfe Hereingabe und köpfte den Anschlusstreffer. Dieses Tor belebte die Hachinger Hoffnungen und war auch ein Wirkungstreffer für Freilassing. In den letzten 20 Minuten ließen die Gastgeber konditionell nach und gerieten immer mehr in Schwierigkeiten. Sicherlich machte es sich in dieser Phase auch bemerkbar, dass die jungen Kicker aus Unterhaching fast jeden Tag auf dem Platz stehen und unter Profibedingungen arbeiten. Zu den körperlichen Vorteilen kam die Moral und der Wille, die Partie zu drehen. Nur vier Minuten nach dem 1:2 kam Marcel Martens bei einer Standard im Gewühl an den Ball und glich aus.

Das Ende der Geschichte ist dann das Glück eines Tabellenführers. In der Nachspielzeit ging nach der letzten Flanke der Partie ein Rettungsversuch daneben und der Klärungsschlag landete im eigenen Tor. „Das war sicherlich ein absolut glücklicher Sieg“ bilanzierte dann auch Robert Rakaric. Er war aber auch voll des Lobes über den Willen und die Moral seiner Landesliga-Überfliegertruppe.