Unterhaching historisch schwach? Das waren die schlechtesten Absteiger in der 3. Liga

Bei der SpVgg Unterhaching folgt aktuell ein Tiefschlag auf den anderen. Selbst historisch betrachtet waren nicht viele Mannschaften in der 3. Liga schlechter.

München – Die SpVgg Unterhaching erlebt eine wahre Seuchensaison. Nach einem katastrophalen Saisonstart und zwölf sieglosen Spielen in Serie zog der Verein Anfang Dezember die Reißleine und trennte sich von Trainer Marc Unterberger . Die Talfahrt der Spielvereinigung stoppte auch Nachfolger Heiko Herrlich nicht.

Nach 28 absolvierten Spieltagen liegt Unterhaching mit gerade einmal 19 Punkten abgeschlagen auf dem letzten Tabellenplatz. Sieben Punkte beträgt der Rückstand bereits auf den Vorletzten Hannover 96 II, das rettende Ufer ist schon 16 Punkte entfernt.

Zeit, die laufende Saison einzuordnen. Wie schlecht sind die Vorstädter im Kontext vergangener Jahre? In der letzten Abstiegssaison 2020/2021 erreichte Unterhaching 32 Punkte, also 13 Punkte mehr, als die Vorstädter aktuell auf dem Konto haben.

Unterhaching kratzt am Negativ-Rekord in der 3. Liga

Auch wenn man auf die kurze Geschichte der 3. Liga blickt, findet man nicht viele Mannschaften, die ähnlich schlecht unterwegs waren. Abgesehen von Türkgücü München, die sich im laufenden Spielbetrieb zurückzogen und daher aus der Wertung fallen, erzielte Rot-Weiß Erfurt das schlechteste Ergebnis in der Saison 2017/2018 mit nur 13 Punkten. Allerdings nur wegen eines Zehn-Punkte-Abzugs aufgrund eines Insolvenzantrags. Lässt man solche Abzüge außer Acht, geht der Negativ-Rekord an den SV Werder Bremen II. Die Hanseaten sammelten in der Saison 2011/12 nur 22 Zähler.

An diesen Tiefstwert kommen nur wenige Vereine heran. Lediglich Carl Zeiss Jena 2019/2020 und der TSV Havelse 2021/2022 mit jeweils 23 Punkten und der FSV Frankfurt 2016/2017 mit 25 Punkten waren beinahe ebenso schlecht.

Für Haching stehen noch zehn Spiele an, um dem Negativrekord aus dem Weg zu gehen. Behält man den bisherigen Schnitt von 0,68 Punkten pro Spiel jedoch bei, landet Unterhaching am Ende bei etwa 26 Punkten. Nur die vier genannten Mannschaften schnitten in der Geschichte der 3. Liga schlechter ab. Rechnet man das – voraussichtlich als verloren gewertete Spiel gegen Hansa Rostock noch raus – käme Haching nur auf 25 Punkte. (fge)