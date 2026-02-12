Unterhaching gewinnt locker 5:1 mit dem zweiten Anzug

Die SpVgg Unterhaching besiegte den SV Heimstetten deutlich. Ohne Stammspieler trafen Weiß, Pfeiffer, Eckl und Hannemann für die Hachinger.

Der zweite Anzug der SpVgg Unterhaching sitzt und der Tabellenzweite der Regionalliga Bayern hat seinen Test beim Bayernligisten SV Heimstetten ohne zahlreiche Stammspieler deutlich mit 5:1 (3:1) gewonnen. Die mit U21- und U19-Spielern, zuletzt angeschlagenen Akteuren sowie mit Torwart-Neuzugang Maurice Dehler spielenden Hachinger gingen im Duell gegen den Landkreis-Nachbarn durch Samuel Weiß früh mit 1:0 in Führung (14.). Neben einem Doppelpack von Cornelius Pfeiffer (15., 37.) erzielten die Hausherren durch David Leitl das zwischenzeitliche 1:2 (33.). Im zweiten Durchgang legten auf dem Kunstrasenplatz Jason Eckl (72.) und Tim Hannemann (90.) zwei weitere Treffer nach. Die SpVgg bestreitet am heutigen Freitag (14 Uhr) in Lustenau gegen den österreichischen Zweitligisten SC Austria Lustenau ihre Generalprobe vor dem Restrundenstart am 20. Februar beim FC Bayern II.