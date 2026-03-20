Unterhaching gegen Eichstätt LIVE: Verteidigt Haching die Spitze?

Die Vorstädter waren seit dem 16. Spieltag nicht mehr an der Tabellenspitze der Regionalliga – Foto: Sven Leifer

Die SpVgg Unterhaching ist nach drei Siegen in Folge wieder an der Tabellenspitze der Regionalliga Bayern. Dort befanden sich die Vorstädter zuletzt am 16. Spieltag. Zum Abschluss der englischen Woche empfängt die Spielvereinigung den VfB Eichstätt. Vergolden die Hachinger ihre Woche oder ärgert der Bayernliga-Aufsteiger den Tabellenführer? Wir berichten im Live-Ticker: