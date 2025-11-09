Unterhaching feiert Auswärtssieg im Derby gegen Burghausen

Im Duell der Bender-Zwillinge setzt sich die SpVgg Unterhaching mit 3:1 durch und wahrt ihre Chance auf die Wintermeisterschaft.

Die SpVgg Unterhaching hat die Hinrunde in der Regionalliga Bayern mit einem versöhnlichen Abschluss beendet. Die Mannschaft von SpVgg-Cheftrainer Sven Bender gewann das oberbayerische Derby beim SV Wacker Burghausen vor 4871 Zuschauern in der Burghausener Wacker-Arena mit 3:1 (2:0) gewonnen. Für SpVgg-Cheftrainer Sven Bender, der im Zwillingsbruder-Duell gegen Burghausens Cheftrainer Lars Bender siegte, war es ein gelungener Abschluss. „Meine Mannschaft hat ein sehr gutes Spiel gemacht“, lobte Bender. „Wir haben in sehr guten Momenten zugeschlagen, die Tore gemacht und verdient gewonnen.“

Insbesondere in der ersten Hälfte zeigten die Hachinger Fußballer nach zuvor drei Spielen ohne einen Sieg eine ansprechende Leistung. Simon Skarlatidis sorgte für die ersten Ausrufezeichen: Zunächst verpasste der Hachinger Mittelfeldmotor mit einem Schlenzer das Ziel nur knapp (5.), kurz darauf traf Skarlatidis mit einem Außenristschuss den Pfosten (13.). Die überfällige Führung fiel dann durch Manuel Stiefler, der eine Hereingabe von Moritz Müller mit der Hacke zum Hachinger 1:0 verwertete (20.). Die Gäste blieben dominant und von den Platzherren war mit Ausnahme eines Kopfballs von Alexander Sorge (33.) offensiv nicht viel zu sehen. Allerdings machten die Burghausener noch vor der Pause in der Abwehr mit einem dicken Schnitzer auf sich aufmerksam, der das 2:0 für die SpVgg bedeutete. Einen Fehlpass versenkte Cornelius Pfeiffer aus spitzem Winkel (45.).

Und auch kurz nach dem Seitenwechsel war das Sven-Bender-Team Nutznießer eines Wacker-Patzers. Diesmal schnappte sich Müller den Ball und legte quer auf Nils Ortel, der vor dem leeren Tor nur noch zum 3:0 einschieben musste (48.). In der letzten halben Stunde der Partie setzte Haching dann weitere Akzente. Zunächst scheiterte Mike Gevorgyan aus 16 Metern an Wacker-Keeper Markus Schöller (66.) und kurz darauf verfehlte Müller das Ziel nur knapp (69.). Allerdings fingen sich die Hachinger am Ende nach einer Ecke doch noch das 1:3 durch einen Kopfball von Sorge (82.) Dass sich die Platzherren direkt danach durch eine Rote Karte wegen einer Tätlichkeit von Artur Andreichyk an Hachings Jorden Aigboje selbst schwächten (84.), spielte den Gästen in die Karten.

Der elfte Saisonsieg reichte den Hachingern allerdings nicht zur Herbstmeisterschaft. Am 17. Spieltag gewann Spitzenreiter 1. FC Nürnberg II sein Auswärtsspiel bei der SpVgg Hankofen-Hailing mit 3:2 und sicherte sich damit den Titel nach Abschluss der Hinrunde. Die Franken liegen einen Punkt vor den Hachingern und können diesen Vorsprung mit einem Sieg im Nachholspiel noch weiter ausbauen. Der SpVgg verbleibt in den ersten beiden Partien der Rückrunde gegen die DJK Vilzing sowie gegen den FC Augsburg II bei gleichzeitigen Patzern der Nürnberger zumindest noch die Chance auf den Titel des Wintermeisters. (rmf)

SV Wacker Burghausen – SpVgg Unterhaching 1:3 (0:2) SpVgg Unterhaching: Avdija – Schwabl, Stiefler, Pfluger (90.+3 M. Zimmermann), Winkler (46. Leuthard) – Ortel, Gevorgyan, Skarlatidis (86. Krupa) – Müller (61. Aigboje), Pfeiffer (78. Hannemann), Breuer Tore: 0:1 Stiefler (20.), 0:2 Pfeiffer (45.), 0:3 Ortel (48.), 1:3 Sorge (82.) Gelb: Schwarzensteiner, Turtschan, Bachschmid, Sorge / Pfluger, Winkler, Stiefler, Avdija, Ortel Rot: Andreichyk (Burghausen/84. Tätlichkeit) – Zuschauer: 4871