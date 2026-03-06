Unterhaching empfängt Pokalschreck Illertissen mit Personalproblemen

Sven Bender, Trainer der SpVgg Unterhaching. – Foto: Sven Leifer

Die SpVgg Unterhaching trifft auf den FV Illertissen. Kapitän Schwabl fällt vier Wochen aus, die Abwehr muss umgebaut werden.

Die SpVgg Unterhaching bekommt es im ersten Regionalliga-Heimspiel des Jahres (Samstag, 14 Uhr) mit dem formstarken Angstgegner FV Illertissen zu tun. Die in diesem Jahr noch sieglosen Hachingern müssen wegen Ausfällen in der Abwehr rochieren.

In den vergangenen 13 direkten Duellen in Pflichtspielen verließ Illertissen das Feld viermal als Sieger. Gleichzeitig ist die Mannschaft aus dem bayerisch-schwäbischen Landkreis Neu-Ulm auf ein sehr formstarkes Team, das zuletzt 13 Mal hintereinander nicht verlor. „Illertissen ist extrem stark, und es kommt nicht von ungefähr, dass sie so lange kein Spiel verloren haben“, sagt SpVgg-Cheftrainer Sven Bender.

Stärkste Offensive der Regionalliga

Mit Ausnahme der Saison während der Corona-Pandemie belegte das Gründungsmitglied der heutigen Regionalliga Bayern stets Endplatzierungen unter den ersten Neun. Zudem sprang 2014 unter dem damaligen und heutigen Trainer Holger Bachthaler die Vizemeisterschaft heraus. Das Team um den Ex-Hachinger Daniel Hausmann ist vor allem in der Vorwärtsbewegung sehr stark und bildete mit seinen beiden Top-Torjägern Milos Cocic (13 Tore) und Yannick Glessing (9) die gefährlichste Offensive der Liga mit insgesamt 49 Treffern. Wenngleich Ex-Löwe Cocic in der Winterpause zum Schweizer Zweitliga-Tabellenführer FC Vaduz gewechselt ist und nicht mehr für den FVI aufläuft, weiß Bender um die Schwere der Aufgabe beim Verteidigen der sehr konterstarken Gäste. „Es ist eine schwere Aufgabe, das zu verteidigen. Wir sind gewarnt“, meint Bender zum Illertissener Offensivfeuerwerk.

Bereits im Vorjahr bekamen die Hachinger die Stärke des Bachthaler-Teams in voller Bandbreite zu spüren. Die SpVgg verlor vergangenen Mai im Bayerischen Toto-Pokalfinale mit 0:1 und verpasste damit den Einzug in die erste Runde des DFB-Pokal. Insbesondere im Pokal waren die Partien zwischen Haching und Illertissen hart umkämpft. „Man hat im Pokalfinale gesehen, dass es eine Mannschaft ist, die oben mitspielen kann.“

Gegen den formstarken FVI möchten die Hachinger ihre eigene Durststrecke von zuletzt zwei Spielen ohne einen Sieg überwinden. „Wir sind unzufrieden, was die Punktausbeute betrifft“, meinte Bender. Über das 1:1 zuletzt in Aubstadt war der Ex-Bundesligaprofi indes nicht unglücklich. „Die Spielleistung war in Ordnung“, so der 36-Jährige. Inwieweit seine Mannschaft sich noch einmal steigern und beim ersten Heimspiel des Jahres den ersten Sieg einfahren kann, hängt auch von der Leistung der neu zusammengestellten Stammformation ab. Gegen Illertissen fehlt der gelbgesperrte Innenverteidiger Luis Pfluger, zudem fällt Kapitän Markus Schwabl aufgrund muskulärer Probleme aus. Laut Bender müsse der Rechtsverteidiger für die nächsten vier Wochen pausieren.