Unterhaching dreht 0:1 in Heimstetten und schießt vier Tore in 35 Minuten

Die 1000 Zuschauer sahen ein rassiges Pokalspiel: Hier beharkt sich Hachings Alexander Beusch (l.) mit Ikenna Ezeala. – Foto: Patrik Stäbler

Die SpVgg Unterhaching gewinnt das Pokalduell beim SV Heimstetten mit 4:1. In der zweiten Halbzeit schnürt Jeroen Krupa einen Doppelpack.

Es gibt da eine Werbebande im Sportpark des SV Heimstetten, auf der steht der nicht eben tiefsinnige Spruch: „Fußball ist einfach – rein das Ding und ab nach Hause.“

Jene Vorgabe nimmt sich an diesem Abend auch eine Mannschaft zu Herzen, die nur eine Autolänge entfernt von der Stadionwerbung ihr Lager auf der Ersatzbank bezieht – die SpVgg Unterhaching. Der Regionalligist befolgt im Pokalduell beim eine Klasse tiefer spielenden SV Heimstetten den Rat von der Werbebande jedoch erst in der zweiten Hälfte. Denn da macht der Favorit aus einem 0:1 noch ein 4:1 und zieht dadurch in die nächste Pokalrunde ein.

„Ich bin zufrieden“, resümiert Hachings Sportdirektor Markus Schwabl nach dem Auftritt seines Teams. „Das Weiterkommen war Pflicht. Die Mannschaft ist nach einem Rückstand zurückgekommen und hat vier Tore geschossen.“ Und vor allem in der zweiten Hälfte sei man „drückend überlegen“ gewesen, lobt Schwabl.

Dabei beginnt dieser Fußballabend in Heimstetten vor mehr als 1000 Zuschauern mit einer viertelstündigen Verzögerung. Der Grund ist ein Polizeieinsatz, offenbar wegen einer Schlägerei zwischen Fans beider Lager. Als der Ball dann endlich rollt, dauert es keine 120 Sekunden bis zur ersten Riesenchance – jedoch nicht für den Favoriten, sondern für die Heimstettner. So steht deren Kapitän Daniel Steimel nach einem Patzer von Andy Breuer frei vor Keeper Erion Avdija, der den Schuss jedoch bravourös pariert.

In der Folge rückt dann der Torwart auf der anderen Seite zunehmend in den Blickpunkt, der Ex-Hachinger Fabian Scherger. Er bringt mit etlichen starken Paraden – unter anderem gegen Alexander Beusch (15.), Ben Luca Westermeier (17.) und Jeroen Krupa (35.) – seine früheren Kollegen ein ums andere Mal zur Verzweiflung. Deutlich effizienter im Umgang mit ihren Chancen sind da die Platzherren, die in der 29. Minute das einzige Tor der ersten Hälfte erzielen. Nach einen Solo von Severin Müller, der die Hachinger Verteidiger im Strafraum wie Slalomfahrer umkurvt, trifft Co-Spielertrainer Lukas Riglewski aus kurzer Distanz zum 1:0, zugleich der Pausenstand.

Im zweiten Durchgang bringt Gäste-Trainer Janek Frensch dann Rückkehrer Manuel Stiefler sowie Moritz Müller – und diese Einwechslungen machen sich bezahlt. So ist Haching nun klar überlegen und kommt in der 55. Minute durch einen Foulelfmeter von Jeroen Krupa zum verdienten 1:1-Ausgleich.

Schon kurz darauf bringt der eingewechselte Müller sein Team erstmals in Führung, und spätestens jetzt ist Heimstetten stehend K.o. In der Folge schnürt der starke Jeroen Krupa noch einen Doppelpack, sodass die Gäste nach dem Schlusspfiff zusammen mit ihren Fans einen 4:1-Sieg bejubeln können – übrigens direkt vor jener Werbebande, deren Rat die Hachinger so willig befolgt haben. Denn nachdem sie das Ding viermal reingemacht haben, geht es für sie nun „ab nach Hause“.