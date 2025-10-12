Unterhaching baut Tabellenführung nach 6:1-Sieg aus

Nach dem klaren Auswärtserfolg gegen Hankofen-Hailing hat Unterhaching nun sieben Punkte Vorsprung auf die Würzburger Kickers.

Die SpVgg Unterhaching hat sich im Auswärtsspiel bei der SpVgg Hankofen-Hailing keine Blöße gegeben und die Hachinger ziehen nach einem 6:1 (2:0) an der Tabellenspitze der Regionalliga Bayern weiterhin einsam ihre Kreise. „Die Seriosität und Einstellung der Mannschaft war hervorragend und wir haben das umgesetzt, was wir uns gemeinsam vorgenommen haben“, zeigte sich SpVgg-Cheftrainer Sven Bender hochzufrieden mit dem klaren Auswärtserfolg.

Dabei hatten die Niederbayern in der Partie vor 865 Zuschauern im Maierhofer-Bau-Stadion eigentlich noch ganz gut begonnen. Zunächst hatte Hachings Simon Skarlatidis zwar einen Kunstschuss aus 40 Metern über den zu weit vor seinem Tor platzierten Hankofen-Schlussmann Sebastian Maier nur knapp am Ziel vorbeigeschossen (12.). Doch danach ergab sich für die Heimelf die größte Chance der Partie, die eine Führung für den Außenseiter bedeutet hätte. Lukas Käufl verzog bei einem Schuss aus der Drehung jedoch knapp (16.). Erst danach kam es zu Einbahnstraßenfußball auf das Tor der selbsternannten „Dorfbuam“ aus Niederbayern und Haching war fortan drückend überlegen. „Wir haben es zu keinem Zeitpunkt der Partie geschafft, Haching irgendwie Paroli zu bieten und waren teilweise überfordert“, blickte Hankofens Spielertrainer Tobias Beck ernüchternd auf den Spielverlauf nach der vertanen Chance seines Teams. Die Offensive der Gäste lief sich warm und Moritz Müller nutzte einen Abpraller zum 1:0 für die Hachinger (18.), bevor Jorden Aigboje nach einer Ecke aus dem Strafraumgewühl auf 2:0 erhöhte (37.). Hätte Luis Pfluger bei einem Kopfball etwas tiefer gezielt und nicht nur die Latte getroffen (45.), wäre die Vorentscheidung bereits vor der Halbzeitpause gefallen.

Diese fiel dann nach nur 16 Sekunden im zweiten Durchgang. Christopher Negele beförderte nach einem langen Steilpass von Alexander Winkler den Ball freistehend vor Maier zum 3:0 in die Tormaschen (46.). Kurz darauf erhielt Hachings Mittelfeldspieler Mike Gevorgyan von der gegnerischen Abwehr nur besseren Geleitschutz und drosch den Ball nach einem Dribbling bis an die Strafraumkante in den linken Winkel zum 4:0 (53.). Müller war es dann, der eine Vorlage von rechts nach schöner Kombination zum 5:0 über die Torlinie drückte (55.). Nach dem einzigen Schönheitsfehler aus Sicht der Gäste – Hankofens Tobias Lermer hatte eine Unachtsamkeit des Spitzenreiters zum zwischenzeitlichen 1:5 ausgenutzt (57.) – setzte der eingewechselte Jeroen Krupa mit dem 6:1 per Schlenzer den Schlusspunkt in der sehr einseitigen Partie (82.).

Die komplette Hachinger Konkurrenz im Kampf um Platz eins ließ am Wochenende Punkte liegen, was den ohnehin schon komfortablen Vorsprung des Ligakrösus noch einmal zusätzlich vergrößerte. Vor den auf Rang zwei platzierten Würzburger Kickers hat das Bender-Team mittlerweile schon sieben Punkte Vorsprung. Die Zeichen stehen auf eine vorzeitige Herbstmeisterschaft. Sollten die Hachinger in den nächsten beiden Partien erfolgreich sein und in knapp drei Wochen ihr Heimspiel gegen den ärgsten Verfolger gewinnen, dürfte der Spitzenreiter zu diesem Zeitpunkt schon sicher Herbstmeister sein.

SpVgg Hankofen-Hailing – SpVgg Unterhaching 1:6 (0:2) SpVgg Hankofen-Hailing: Maier – Pichlmeier, Stütz, Berk (77. Zormeier), Rabanter (67. Ertel), Käufl (57. B. Wagner), Gayring (46. Lermer), Nittnaus, Stockinger, Hoffmann, A. Wagner (57. Harlander) SpVgg Unterhaching: Avdija – Schwabl (85. Kainz), Pfluger (79. T. Zimmermann), Winkler, Breuer – Ortel, Gevorgyan – Aigboje (74. Krupa), Skarlatidis, Negele (65. Pfeiffer) – Müller (65. Krattenmacher) Tore: 0:1 Müller (18,), 0:2 Aigboje (37.), 0:3 Negele (46.), 0:4 Gevorgyan (53.), 0:5 Müller (54.), 1:5 Käufl (57.), 1:6 Krupa (82.) Gelbe Karten: Käufl / Winkler, Schwabl Schiedsrichter: Patrick Krettek (Ried/Neuburg) Zuschauer: 865