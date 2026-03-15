❗️Untergriesheim zu Gast am „See“❗️ von FC Union Heilbronn · Heute, 09:30 Uhr · 0 Leser

Der FC Union Heilbronn empfängt im rahmen des 19. Spieltages am heutigen Sonntag um 15:00 Uhr die Sportfreunde aus Untergriesheim auf dem heimischen Kunstrasen und möchte nach drei Siegen in der Rückrunde in der Erfolgsspur bleiben.





Die Gäste aus Untergriesheim belegen bei noch einem ausstehenden Spiel aktuell dem achten Tabellenplatz mit 22 Punkten aus 17 Spielen und einem Torverhältnis von 30:37 Toren. Dabei hatte der amtierende Pokalsieger im Winter einen kleinen Umbruch zu bewältigen, sodass die Sportfreunde noch auf den ersten Rückrundenpunkt warten: Zum Auftakt unterlagen die Gäste dem TSV Erlenbach 2:0, gegen den TSV Pfedelbach gab es eine deutliche 1:6-Heimniederlage, gegen die Sportfreunde Lauffen am vergangenen Wochenende hatte man knapp mit 0:1 das Nachsehen. Dennoch darf die Mannschaft keinesfalls unterschätzt werden, endete das Hinspiel doch mit mit 4:2 für die Sportfreunde.



