Untergriesbach: Ära Knollmüller geht zu Ende - Schlager kommt Beim Tabellenzweiten der A-Klasse Hauzenberg gibt es in der nächsten Saison einen Wechsel auf der Kommandobrücke

Von links nach rechts: Spartenleiter Tobias Wöß, Hermann Schlager und 2. Vorstand Niklas Rott – Foto: Verein

Seit 2019 steht Heinz Knollmüller beim SV Untergriesbach in der Verantwortung. Mit seinem Heimatverein erlebte der Routinier, der 2009/2010 ein Gastspiel beim damaligen Bezirksligsten FC Sturm Hauzenberg hatte, Höhen und Tiefen. 2023 stieg der SVU unter der Regie von Knollmüller - der vergangene Woche seinen 40. Geburtstag feierte - in die Kreisklasse auf, musste diese aber nach zwei Saisonen wieder verlassen. In der laufenden Runde sind die Weiß-Blauen noch aussichtsreich im Vizemeister-Rennen, die Meisterschaft ist mehr oder weniger bereits an den VfB Passau Grubweg vergeben.



Unabhängig vom Saisonausgang wird Heinz Knollmüller aber nicht weitermachen. Als Nachfolger hat der Klub Hermann Schlager verpflichtet, der bis September beim Untergriesbacher Nachbarn und Ligakontrahenten SV Wildenranna an der Seitenlinie stand. Der 57-Jährige ist in Untergriesbach ein alter Bekannter, der die SV-Kicker schon zwischen 2010 und 2014 coachte.

Schlager ist seit mittlerweile rund zwei Jahrzehnten im Trainergeschäft und betreute den SV Wildenranna unter anderem auch schon zu dessen Bezirksliga-Zeit.





