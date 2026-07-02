Unterfranken-Derby: BFV gibt Regionalliga-Eröffnungsspiel bekannt

In der NGN-Arena in Aubstadt steigt das Eröffnungsspiel der Regionalliga-Saison 2026/27. – Foto: Julien Christ/Scheuring

Der Bayerische Fußball-Verband (BFV) hat am heutigen Donnerstagnachmittag bekanntgegeben, wem die Ehre gebührt, die ingesamt 14. Spielzeit der Regionalliga Bayern zu eröffnen: Am Donnerstag, den 23. Juli um 19 Uhr empfängt demnach der TSV Aubstadt den 1. FC Schweinfurt 05 zum unterfränkischen Derby. Die Partie wird auch wieder im BR24Sport-Livestream zu sehen sein. Der komplette Spielplan soll nach Angaben des Verbands dann in der kommenden Woche publik gemacht werden.

Der Klub aus dem 730 Seelen zählenden Dorf im Grabfeld rechnet mit einem ausverkauften Haus! Demnach könnten 3.000 Zuschauer dem Auftakt beiwohnen. "Wir freuen uns auf eine außergewöhnliche Atmosphäre in unserem Dorf und sind überzeugt, dass unsere Fans für einen würdigen Rahmen sorgen werden. Ganz Aubstadt fiebert diesem Abend entgegen. Gemeinsam wollen wir zeigen, was unseren Verein auszeichnet. Leidenschaft, Zusammenhalt und große Fußballbegeisterung. Mit unseren Zuschauern im Rücken werden wir alles daransetzen, dem Favoriten einen heißen Kampf zu liefern und unseren Fans einen unvergesslichen Fußballabend zu schenken", versichert Aubstadts Vorsitzender Herbert Köhler und führt weiter aus: "Wir sind sehr stolz, dass der Saisonauftakt der Regionalliga Bayern in Aubstadt stattfindet. Für unseren Verein und die gesamte Gemeinde ist das eine besondere Auszeichnung und ein weiterer Beleg dafür, was in den vergangenen Jahren in Aubstadt entstanden ist. Mit Schweinfurt erwartet uns ein echter Traditionsverein, der nach dem Drittliga-Abstieg sicherlich zu den Topfavoriten zählen wird. Gleichzeitig ist dieses Spiel ein Derby, das seit jeher für besondere Emotionen sorgt."

Dem TSV Aubstadt wird übrigens zum zweiten Mal die Ehre zuteil, eine Saison in der Regionalliga Bayern zu eröffnen. Vor fünf Jahren im Juli 2021 gastierte die SpVgg Unterhaching im Grabfeld.