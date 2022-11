Unterföhring - Traunstein: Wettbewerb der Fußball-Philosophien FCU empfängt kampfstarken Meisterschaftsfavoriten

Über weite Strecken der Vorrunde machte sich der FC Unterföhring Sorgen um den Heimfluch, der sich mittlerweile in Luft aufgelöst hat. Zuletzt gab es zu Hause zwei Siege gegen Dachau (3:2) und Grünwald (3:1).

Unterföhring – Damit ist der Fußball-Landesligist in der Gesamttabelle und in der Heimtabelle nun Mittelmaß. Um das Kalenderjahr 2022 nun mit einem Dreier in Unterföhring abzuschließen, braucht es aber eine gewaltige Steigerung. Mit dem Tabellenvierten SB Chiemgau Traunstein kommt an diesem Freitag (19.30 Uhr, Kunstrasenplatz) einer der ganz heißen Meisterschaftsfavoriten in den Münchner Norden.

Traunstein war schon einmal Bayernligist und hat von den Spielern bis zu den Zuschauern überall Bayernligapotenzial. Vier Punkte hinter dem Relegationsplatz zwei und sieben hinter dem Sensationsersten Bruckmühl sind aufholbar. Für Traunstein steht in den letzten beiden Partien vor der Winterpause einiges auf dem Spiel, weil es keinen weiteren Boden verlieren darf.

Unterföhrings Interimstrainer Marc Holweck dagegen sieht seine Mannschaft in der Region der Traunsteiner. Er betonte in den vergangenen Wochen immer wieder, dass man nach oben blicke. Als Achter der Tabelle haben die Unterföhringer nur noch vier Zähler Abstand zum nächsten Gegner Traunstein und können den vor der Saison gesteckten Zielbereich unter den ersten fünf Mannschaften der Tabelle erreichen. „Ich habe vor zwei Wochen schon gesagt, dass wir mit vier guten Spielen acht Plätze gutmachen können“, erklärt Holweck. Nach zwei Siegen ist der FCU fünf Ränge nach oben gesprungen.

Das letzte Heimspiel des Jahres wird ein Wettbewerb der Fußball-Philosophien. Während der FC Unterföhring mit spielerischen Elementen die Schönheit des Spiels pflegt, kickt Traunstein eher hoch und weit und sucht jeden Zweikampf. Marc Holweck ist darauf vorbereitet, dass seine Unterföhringer gegen eine körperlich robuste Truppe heroisch dagegenhalten müssen. (NICO BAUER)

Voraussichtliche Aufstellung: Fritz - Priewasser, S. Bahadir, Schrödl - B. Bahadir, Sahingöz, Siebald, Fischer, A. Arkadas (Nirschl) - Aliji, Faber.