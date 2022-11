Es reicht: Daniel Majdancevic ist die Entgleisung der Unterföhringer Zuschauer ohnehin leid – die Eskalation am Wochenende ist indiskutabel. – Foto: Bernhard Schmöller / FuPa

Unterföhringer Zuschauer greift Traunstein-Spieler an – Ex-Trainer in Gruppe von Krawall-Fans Majdancevic: „Ich will nicht, dass so etwas wieder vorkommt“

Hitzige Stimmung in Unterföhring: Zuschauer beleidigen die Gastmannschaft. Und am Ende schlägt einer sogar zu. Chiemgau-Trainer Majdancevic ist außer sich.

Unterföhring/Traunstein – Sportlich war es ein Fußball-Fest. Der FC Unterföhring trennte sich 3:3 vom SB Chiemgau Traunstein. Doch ein schlimmer Vorfall überschattet das Sechs-Tore-Festival. Kurz vor Schluss stürmte ein Unterföhringer Zuschauer aufs Spielfeld. Er ging Kenan Smajlovic an den Kragen. „Es gab eine Rangelei“, bestätigt FCU-Interimscoach Marc Holweck, „aber ich stand zu weit entfernt und konnte nicht erkennen, was genau passiert ist.“ SB-Spielertrainer Danijel Majdancevic war näher dran: „Der Zuschauer hat Kenan ins Gesicht gelangt. Das war kein Schubser und auch kein Rempler.“ Der Ordnungsdienst war dann immerhin zur Stelle, schnappte sich den Übeltäter und begleitete ihn vom Gelände. Das Spiel konnte normal beendet werden, schlechte Erinnerungen bleiben aber natürlich. Traunstein-Coach Majdancevic entsetzt von Unterföhring-Fans: „Will nicht, dass so etwas wieder vorkommt“ Vor allem, weil es nicht der einzige unschöne Moment für die Gäste war. „Ab 20 Minuten vor Spielende haben uns die Fans nur noch beleidigt“, berichtet der Gästetrainer. Die meisten Beschimpfungen wurden auf Serbisch gerufen, das verstehen einige Traunsteiner aber eben auch. Majdancevic klagt: „Da kommen dann Sachen wie: Brich ihm die Beine! Das geht zu weit.“ Die Unterföhringer Zuschauer wären eigentlich immer geladen, sagt Majdancevic: „Es ist nicht zum ersten Mal so. Schon im Hinspiel war die Stimmung giftig und mein Trainerkollege aus Wasserburg hat ähnliches mit dem FC Unterföhring erlebt.“ Dass ein Zuschauer jetzt körperlich geworden ist, geht für den SB-Coach endgültig zu weit: „Ich will nicht, dass so etwas wieder vorkommt.“ Ex-Trainer in Gruppe von Krawall-Fans: Gewalttätiger Zuschauer mit ihm befreundet Brisant: Ein ehemaliger Trainer des FC Unterföhring ist bei den Krawall-Fans dabei. Majdancevic hat nach dem Spiel auch mit ihm gesprochen: „Er stand da zusammen mit zehn anderen. Sie haben nach Alkohol gerochen.“ Der gewalttätige Fan soll ein Freund des Ex-Trainers gewesen sein. Das bestätigt auch Unterföhrings Abteilungsleiter Miki Ziegler. Unterföhrings aktueller Interimstrainer Marc Holweck betont: „Unser ehemaliger Trainer hat keine offizielle Funktion beim Spiel. Er war nur als Zuschauer da. Den anderen kennen wir alle nicht.“