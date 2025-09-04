Unterföhringer Trainer Faber fast allein auf der Auswechselbank

Eigentlich wollte der FC Unterföhring eine Hauptrolle im Komödienstadel Landesliga Südost anstreben, doch die Gegenwart ist unterer Durchschnitt. Mit aktuell zehn Punkten nach neun Spielen hat der FC Unterföhring keine spektakulären Aufträge. Dazu kommt auch noch, dass die Fußballer im Heimspiel gegen den ESV Freilassing (Freitag, 19.30 Uhr) personell alles andere als gut beieinander ist.

Trainer Andreas Faber war nie ein Jammerlappen und wird das wohl auch nicht mehr werden. Aber mit zuletzt 13 Spielern im Training konnte er keine großen Pläne machen. Aktuell ist gerade einmal knapp die Hälfte des Kaders verfügbar und die Bank wird deutlich überschaubarer als zuletzt in Hallbergmoos.

Fabian Porr ist im Urlaub und deshalb braucht es auf der Mittelstürmerposition eine Notlösung. Marvin Kretzschmar ist verletzt, der Einsatz von Dariusz Awoudja und Tayfun Arkadas zumindest fraglich. Wenn alle ausfallen, dann wird es für den Trainer ziemlich einsam auf der Bank.

Der aktuelle Durchhänger und die personellen Probleme bringen den Club von der Bergstraße aber nicht aus der Ruhe. Auf die Frage nach dem Deadline Day des Sommertransferfensters antwortet Andi Faber mit einer Gegenfrage: „Wann war der eigentlich?“ Die wichtigsten Ereignisse der Woche beschreibt er so: „Ich habe Padel Tennis gespielt und meine Tochter hat das Seepferchen geschafft.“ Der FC Unterföhring darf sich nun als Gedanken über eine Schwimmabteilung machen.

Sportlich geht es nun darum, sich ein bisschen durch die nächsten Spiele durchzumogeln. „Wir sind sicher nicht die Bunker-Truppe“, sagt Faber zu dem eher defensiven Auftritt in Hallbergmoos. Diese Spielkontrolle dürfte in den nächsten zwei bis drei Spielen notgedrungen das Übergangskonzept werden, bis man wieder die Aktivität nach oben schraubt.

Faber ist aber überzeugt, dass der FCU auch gegen Freilassing elf Mann auf dem Platz stehen hat mit dem Potenzial, den vierten Saisonsieg zu holen. Gegner Freilassing war zwischenzeitlich schon einmal Tabellenführer der Landesliga Südost, hat aber mit vier Punkten aus den jüngsten drei Begegnungen wieder etwas Boden verloren. (nb)

Voraussichtliche Aufstellung: Neff – Filotas, S. Bahadir, Orth, Bulut (Awoudja) – B. Bahadir, T. Arkadas (Näther), Tokoro, Geiler, Gmelch (Antonio) – Fischer.