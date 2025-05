Unterföhringer Kader für nächste Saison steht

Zum letzten Mal begibt sich der FC Unterföhring in der Landesliga Südost auf Reisen, wenn er an diesem Samstag (16 Uhr) beim ESV Freilassing antritt. Nach dem abschließenden Heimspiel gegen den VfR Garching (17. Mai) geht es dann in die Fußballer-Sommerferien und der Großteil des Kaders wird sich dann auch beim Trainingsstart wieder treffen.

Die beiden Trainer Sebastian Fritz und Tayfun Arkadas werden in Unterföhring weitermachen, auch wenn die final besprochene Vereinbarung mit dem Verein noch nicht unterschrieben ist. Sebastian Fritz rechnet da nicht mit Komplikationen in der ganz entscheidenden Trainerfrage. Die beiden Coaches werden auch in Zukunft weiter selbst auf dem Platz stehen. Ein bisschen dritter Trainer ist Teilzeitspieler Jerome Faye, der die sportliche Leitung unter sich hat, nachdem Miki Ziegler zum 2. Vorsitzenden des Vereins hinter Zivan Zivanovic aufgestiegen ist.

Darüber hinaus hat man mit Spielern wie Mike Antonio, Jakob Klaß, Nils Larisch, Marvin Kretzschmar, Luis Fischer, Sahin Bahadir, Burhan Bahadir, Jonas Näther, Taha Bulut, Tivadar Filotas, Florian Orth, Attila Arkadas oder Moritz Erbs die Verlängerungen schon vereinbart. Damit bleibt die Basis des Kaders bestehen, die nur punktuell erweitert werden muss. Unterföhring steht schon seit Jahren für Kontinuität.

Fix ist bereits, dass der zuletzt kaum noch eingesetzte Emre Altunay den Verein mit noch unbekanntem Ziel verlassen wird. Vincent Heller zieht im Sommer in die USA und wahrscheinlich verlagert auch Kevin Flesch seinen künftigen Lebensmittelpunkt nach Übersee. Mit weiteren Spielern befindet sich der Verein aktuell noch in Gesprächen über eine sportliche Zukunft an der Bergstraße.

FCU hat gegen Freilassing noch nie verloren

Mit einem Sieg in Freilassing könnten die Unterföhringer ihre Statistik noch rosaroter gestalten, weil sie gegen den Verein noch nie verloren haben. In der Vorrunde gab es einen 3:0-Heimsieg und bei den länger zurückliegenden Treffen in der Bezirksoberliga 2007/08 (2:0 – 1:1) stimmten die Ergebnisse auch. „Ich will aus den beiden letzten Spielen noch die sechs Punkte holen“, sagt Sebastian Fritz. Damit könnte der FCU (8. Tabellenplatz, 45 Punkte) noch die kleine Schallgrenze der 50 Punkte überspringen.

(nb)

Voraussichtliche Aufstellung: Fritz (Strauch) – A. Arkadas, S. Bahadir, Awoudja, Filotas – B. Bahadir, Heller (T. Arkadas), Antonio (Tokoro), Kretzschmar, Fischer – Agbavon (Al Hosaini).