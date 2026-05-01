Unterföhring unterliegt Rosenheim trotz starker Leistung mit 1:2

Verbannt hinter die Bande: FCU-Trainer Andreas Faber muss nach Gelb-Rot die Schlussphase von außerhalb des Feldes verfolgen. – Foto: Sven Leifer/Sven Leifer

Der FC Unterföhring verliert knapp gegen Tabellenführer TSV 1860 Rosenheim. Der Klassenerhalt ist weiterhin nicht gesichert.

Einen Sieg benötigt der FC Unterföhring noch, um in der Fußball-Landesliga aus eigener Kraft den Klassenerhalt zu schaffen. Das war auch gegen den Tabellenführer TSV 1860 Rosenheim möglich, aber am Ende stand am Donnerstagabend eine 1:2 (1:0)-Heimniederlage.

Gegen die Nummer eins der Liga stellten sich die Unterföhringer etwas defensiver auf und ließen bewusst dem Gegner den Ball. Das funktionierte ziemlich gut, weil Rosenheim in der ersten Halbzeit überhaupt nichts zustande brachte. Das 1:0 in der 37. Minute war dann auch die erste Torchance überhaupt in einer bis dahin ereignislosen Partie. Der Treffer war klasse herausgespielt und nach der perfekten Hereingabe von Hendrik Geiler hatte Clovis Tokoro bei seinem sechsten Saisontor leichtes Spiel. Der FCU machte vieles richtig und war nahe dran, mit einem Überraschungscoup die Türe zur Abstiegsrelegation richtig zu verschließen.

Rosenheim ist aber Tabellenführer, hat einen Riesenlauf, und da reichen eben Kleinigkeiten, um das Momentum auf die eigene Seite zu ziehen. In Minute 48 hatte der Tabellenführer seinen ersten Torabschluss und der Ball von Edi Muhameti war dann auf Anhieb drin. Den Unterföhringer Trainer Andreas Faber ärgerte primär die Entstehung mit einem einfachen Schlag von der Mittellinie, nachdem der Torschütze frei vor dem Keeper stand.

Das Siegtor war dann ein Top-Schuss aus 20 Metern von Michael Summerer (67.). Danach wurde es dann hektisch mit engen Entscheidungen, die den Unterföhringern nicht so geschmeckt haben. Trainer Faber musste nach zwei Gelben Karten den Innenraum verlassen. In der Schlussphase gab es dann noch eine strittige Zeitstrafe gegen Florian Orth, sodass die Gastgeber in Unterzahl fertigspielen mussten.

Somit gewannen die Rosenheimer wieder einmal mit einem Tor in einem Spiel, in dem sie nicht zwingend besser waren. Unterföhring hätte sich nach zuletzt wechselhaften bis schwachen Leistungen den Punkt verdient gehabt. „Aktuell läuft wirklich alles gegen uns“, sagt Andreas Faber, „aber wir nehmen aus dem Spiel mit, dass wir voll auf Augenhöhe mit dem Tabellenführer waren.“ Abhängig von den Ergebnissen des Wochenendes könnte das nächste Match in Garmisch-Partenkirchen nun eine heiße Kiste werden. Wenn die Konkurrenz im Keller gegen Unterföhring spielt, dann braucht es noch einen Sieg aus zwei Spielen. (nb)

FC Unterföhring – TSV 1860 Rosenheim 1:2 (1:0). FCU: Fritz – Filotas (76. Klaß), Richter, Orth, Awoudja – Gümüs, Marian (71. Meiner), Geiler, Tokoro, Antonio – Porr. Tore: 1:0 Tokoro (37.), 1:1 Muhameti (48.), 1:2 Summerer (67.). – Zeitstrafe: Orth (83.) – Schiedsrichter: Maximilian Hafeneder (Holzkirchen) – Zuschauer: 80.