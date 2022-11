Unterföhring - Traunstein: Wettbewerb der Fußball-Philosophien FCU empfängt kampfstarken Meisterschaftsfavoriten

Unterföhring – Zuletzt gab es zu Hause zwei Siege gegen Dachau (3:2) und Grünwald (3:1). Damit ist der Fußball-Landesligist in der Gesamttabelle und in der Heimtabelle nun Mittelmaß. Um das Kalenderjahr 2022 nun mit einem Dreier in Unterföhring abzuschließen, braucht es aber eine gewaltige Steigerung. Mit dem Tabellenvierten SB Chiemgau Traunstein kommt an diesem Freitag (19.30 Uhr, Kunstrasenplatz) einer der ganz heißen Meisterschaftsfavoriten in den Münchner Norden.