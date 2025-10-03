Unterföhring stürzt nach 0:4 gegen Wacker in den Abstiegskampf

Bislang lief es nicht so wirklich gut für den FC Unterföhring, der nun endgültig im Abstiegskampf angekommen. Gegen Kellerkind FC Wacker München wurde man nach einer fürchterlich schlechten Leistung mit 0:4 (0:2) aus dem eigenen Stadion geschossen. „Das war der bisherige Tiefpunkt in meiner Trainerkarriere“, sagte der Unterföhringer Trainer Andreas Faber später. Er hätte mit der schmerzhaften Niederlage leben können, wenn der Gegner einen Sahnetag erwischt hätte und besser war. „Bei dem Ergebnis brauchst du dich nicht über verdient oder nicht verdient unterhalten“ sagte Faber mit dem deutlichen Zusatz, „dass sich der Gegner nicht einmal anstrengen muss, um uns zu schlagen.

Die Anfangsphase hätte aber auch anders laufen können. Auf der einen Seite traf Clovis Tokoro den Pfosten und Sahin Bahadir brachte aus kurzer Distanz einen Kopfball nicht über die Linie. Nach einer Viertelstunde hätte es 2:0 stehen können, aber es hieß da schon 0:2. Ein Schuss Richtung Niemandsland wurde abgeblockt und den Abpraller versenkte Jannik Bosnjak aus rund 30 Metern im Tor. Den von Norbert Bzunek verwandelten Foulelfmeter bewerteten die Unterföhringer als schlechten Witz. Sahin Bahadir hatte einen Ball geklärt und niemand wusste. Warum der Gegner schreiend zu Boden ging. Die Partie lief wirklich maximal gegen den FCU.

Unterföhring hatte aber auch die Chancen, zurück in das richtungweisende Spiel zu kommen. Der FCU hatte auf dem Platz Kontrolle und schaffte auch beim Pressing Ballgewinne in der gegnerischen Hälfte. Aus diesen Situationen machte man jedoch nichts Gefährliches.