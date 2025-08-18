Unterföhring kommt in Fahrt – Klarer Sieg über Chiemgau Traunstein

Der Start in die Saison war schlecht, aber jetzt kommt der FC Unterföhring auf Betriebstemperatur. Nach zuletzt aufsteigender Formkurve gab es mit dem 4:1 (2:0) beim SB Chiemgau Traunstein eine richtige Gala. Die Kicker von der Bergstraße zeigten bei ihrem zweiten Saisonsieg ihr wahres Potenzial.

Schon bei dem 0:1 gegen Meisterschaftsfavorit Wasserburg und dem 0:0 gegen Dornach stimmte die Unterföhringer Leistung grundsätzlich, wobei man das Augenmerk mehr auf die defensive Stabilität legte. Nun in Traunstein setzte man auf die volle Offensive, spielte hohes Pressing und kam durch schnelles Umschalten zu einer Chance nach der anderen. Die Tore eins und drei fielen genau so, wie man sich das vorgestellt hatte. Unterföhring gewann schnell den Ball, dann der Steckpass durch die Schnittstelle der Viererkette und rein ins Glück. Marvin Kretschzmar (24.) brachte den FCU in Führung und Fabian Porr verwertete dann noch eine Flanke von Jonas Näther (28.). Dieser Doppelschlag sorgte für die gefühlte Vorentscheidung, weil Traunstein nie wirklich in das Spiel fand. Die Hausherren machten es dem FCU teilweise schon sehr leicht.

Nach dem Seitenwechsel legte Marvin Kretzschmar seinen zweiten Treffer nach (52.) und Taha Bulut machte das zwischenzeitliche 4:0. Neben den beiden Toren stand man auch in Durchgang zwei viermal komplett blank vor dem gegnerischen Gehäuse. Die Gastgeber sind wirklich hauchdünn an einem epischen Desaster vorbeigerauscht.