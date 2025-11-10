Unterföhring II siegt im Abstiegskracher gegen Lohhof II

Nach einer 4:0-Führung gerät der FC Unterföhring II ins Wanken, behält aber in einem dramatischen Derby gegen den SV Lohhof II die Oberhand.

Drei Minuten vor Schluss keimt beim SV Lohhof II noch mal Hoffnung auf, während sie beim FC Unterföhring II ein Zitterfinale fürchten. Denn soeben hat SVL-Stürmer Dominik Kolaj nach einem Freistoß die Kugel ins Gehäuse befördert zum vermeintlichen 4:3 aus Sicht des FCU, der bis vor einer Viertelstunde noch mit 4:0 geführt hat.

Allein dazu kommt es nicht, weil der Schiedsrichter Kolajs Einsteigen als Foul wertet und den Treffer daher nicht anerkennt. Und so endet dieses Derby, das zugleich ein Abstiegskracher in der Kreisklasse 2 ist, wenig später mit einem 4:2-Erfolg des Tabellenvorletzten Unterföhring gegen den direkt davor platzierten SV Lohhof II.

„Da habe ich kurz gedacht, dass wir das Spiel noch herschenken“, wird Unterföhrings Trainer Jonas Seiler nach dem Abpfiff gestehen. Und sein Gegenüber Nils Dolg, der die SVL-Reserve mit Michael Daffner trainiert, bestätigt: „Wenn dieses Tor zählt, ist sicher noch mal was möglich.“

Dessen Spielertrainer Nils Dolg sagt zwar hinterher, dass das aberkannte Tor kurz vor Schluss aus seiner Sicht hätte zählen müssen – „weil ich glaube, dass es kein Foul war“. Jedoch betont er auch: „Das war heute nicht die entscheidende Aktion. Sondern dieses Spiel haben wir in der ersten Hälfte verloren.“

In dieser erwischt Lohhof zwar den besseren Start und hat in der Anfangsviertelstunde mehrere gute Offensivaktionen. Den ersten Wirkungstreffer aber landet die FCU-Reserve in Person von Dominic Leitner, der nach Vorarbeit von Jakob Klaß – der Stürmer aus dem Landesligakader hilft an diesem Tag aus – das 1:0 markiert.

Dieses Tor wirkt auf die Unterföhringer wie ein Aufputschmittel, während es Lohhof völlig aus dem Tritt bringt. „Wir sind ins Schludern gekommen und hatten viele einfache Ballverluste“, kritisiert Nils Dolg. Auf der anderen Seite schraubt Fabian Oberrieder durch einen Doppelpack den Spielstand auf 3:0, ehe erneut Leitner in der 64. Minute gar noch ein viertes FCU-Tor erzielt.

Spätestens jetzt ist die Partie gelaufen – denken die Unterföhringer. Die Folge: „Ab dem 4:0 haben wir aufgehört Fußball zu spielen“, ärgert sich ihr Trainer. Er muss nun mitansehen, wie Dominik Kolaj den ersten Lohhofer Treffer markiert, und nur wenig später auch noch das 4:2 fällt – durch SVL-Torwart Ivo Ezgeta. Sein Befreiungsschlag hüpft im Strafraum auf und über Keeper Patrick op De Beeck hinweg ins Netz. „Ein Torwartfehler“, urteilt Jonas Seiler. „Schon unser achter oder neunter diese Saison – von verschiedenen Torhütern.“

Nach dem 4:2 wittert Lohhof noch mal Morgenluft. Doch zu mehr als jenem aberkannten Tor durch Dominik Kolaj reicht es nicht für den SVL, der somit seine dritte Saisonniederlage kassiert. Genauso oft verloren hat auch der Tabellenzweite der Kreisklasse 2, doch weil Lohhof bei nur einem Sieg ganze achtmal Unentschieden gespielt hat, steckt der Club als Drittletzter tief im Abstiegskampf – ebenso wie der FC Unterföhring II.

„Ich bin trotzdem guter Dinge“, betont Trainer Jonas Seiler, der sich von der Qualität seines jungen Kaders überzeugt gibt. Ähnlich äußert sich SVL-Coach Nils Dolg: „Natürlich ist das ein bisschen frustrierend, wenn man dauernd Unentschieden spielt. Aber wie man richtig gewinnt, ist auch ein Skill, den man lernen muss.“ Und dies werde sein junges Team noch tun, glaubt Dolg. „Wenn man sich die Entwicklung der Mannschaft anschaut, dann bin ich zuversichtlich, dass wir nicht hinten reinrutschen.“ (ps)

FC Unterföhring II – SV Lohhof II 4:2 (3:0) FCU II: op De Beeck, Barrow (64. Fayé), Haouari, Nikandish-Asl, Klaß (75. Kemmelmeyer), Oberrieder (46. Romberg), Pedone, Leitner, Balusik (54. Fronske), Petuchow, Hohenberger. SVL II: Ezgeta, Kohl (46. F. Steinbach), Linge (60. Dogan), K. Kolaj, Filentas, Keß (46. T. Steinbach), Schöttl, Guggenmos, Höppner (65. Dolg), Schulz (70. Kollmann), D. Kolaj. Tore: 1:0 Leitner (17.), 2:0 Oberrieder (31.), 3:0 Oberrieder (42.), 4:0 Leitner (64.), 4:1 D. Kolaj (72.), 4:2 Ezgeta (78.). Schiedsrichter: Cemil Demir (TSV Milbertshofen) – Zuschauer: 70.