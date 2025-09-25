Unterföhring gehen die Torhüter aus – Premiere von Op de Beeck (17)?

Zuletzt reichte dem FC Unterföhring eine gute Halbzeit, um mit dem SV Aubing eine der besseren Mannschaften der Liga zu besiegen. Diesen Freitag (19.30 Uhr) gegen den Tabellenführer SpVgg Unterhaching II dürfte die Teilzeit-Leistung nicht mehr reichen. Der Ligaprimus thront drei Punkte vor dem Rest an der Spitze mit dem gewaltigen Torverhältnis von 38:15. Mit mehr als drei Toren im Schnitt sind die Hachinger die offensiv beste Mannschaft der Liga. Zuletzt fegten sie satt mit 7:0 über Eintracht Karlsfeld hinweg.

Die Qualität des Gegners ist derzeit nicht die einzige Sorge für den Unterföhringer Trainer Andreas Faber, der unter der Woche einen arg überschaubaren Kader auf dem Platz hatte. Da Florian Orth diesmal nicht dabei ist, muss Faber seine Innenverteidigung umbauen. Möglicherweise wird der Sechser Burhan Bahadir eins nach hinten gezogen und muss mit Bruder Sahin den Laden dicht machen.

Definitiv ein Problem wird man im Tor bekommen, weil Sebastian Fritz nicht zugegen ist. Sein starker Vertreter Lorenz Neff ist krank und dem Trainer bleibt der Galgenhumor: „Irgendeinen werden wir schon im Verein finden, den wir ins Tor stellen können.“ Dieser Irgendjemand könnte Patrick Op de Beeck sein. Der 17 Jahre junge Belgier trainierte schon das eine oder andere Mal bei der Ersten Mannschaft mit, wenn man einen Keeper benötigte. Für ihn könnte dies das erste Spiel überhaupt im Herrenbereich sein.

Team, das unter Profibedingungen trainiert

FCU-Trainer Andreas Faber verbrachte den Großteil seiner Jugend beim FC Bayern, aber eben auch zwei Jahre bei der SpVgg Unterhaching. „Meine halbe Familie wohnt dort“, sagt Faber, „und der Verein ist cool mit einem authentischen Präsidenten.“ Er macht aber auch deutlich, dass man nur gegen die Zweite Mannschaft spiele und sich damit auch auf Gegner einstellen muss, die sieben Tage in der Woche unter Profibedingungen arbeiten. Das Duell mit Haching II ist kein besonderes Spiel, aber eben eines gegen das aktuell beste Team der Landesliga. (nb)

Voraussichtliche Aufstellung: Op de Beeck – Bulut, S. Bahadir, B. Bahadir, Awoudja – Gümüs, Arkadas, Kretzschmar, Tokoro, Fischer – Porr.