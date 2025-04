Unterföhring erwartet mehr Kampf als Fußball

„So ganz safe sind wir ja noch nicht“, sagt Trainer Sebastian Fritz mit Blick nach unten in der Tabelle. Heuer kann in der Landesliga jeder jeden schlagen und da sind die Unterföhringer mit acht Punkten Abstand zur Relegationszone noch nicht aus dem Schneider. Wenn man nun aber gegen das abgeschlagene Schlusslicht Bruckmühl die Punkte 39 bis 41 einfährt, dann ist der Puffer nach hinten sehr angenehm und man kann ohne Druck die Runde zu Ende kicken.

Für die Unterföhringer geht es gegen die offensiv harmloseste Mannschaft der Liga (24 Tore in 27 Spielen) darum, erstmals im Kalenderjahr 2025 zu Null zu spielen. In den bisherigen fünf Ligaspielen kassierte man 13 Gegentore, zuletzt acht Treffer in zwei Spielen. „Unser Problem ist, dass unsere Gegentore nur durch individuelle Fehler entstehen“, sagt Fritz. Es gibt also keinen Problembereich, dem man mit Training oder Taktik entgegenwirken kann. Fritz erinnert sich an kein Gegentor, dass vom Gegner so richtig kreativ und genial herausgespielt wurde. Bruckmühl wird wohl eher versuchen, Fehler zu provozieren. (nb)

Voraussichtliche Aufstellung: A. Arkadas, S. Bahadir, Flesch, Filotas – B. Bahadir, Näther, T. Arkadas, Tokoro, Mulango (Antonio) – Antonio (Al Hosaini).