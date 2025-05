Unterföhring empfängt Absteiger: Bloß keine Blamage gegen Garching

Für die Garchinger waren zwei aberkannte Siege nach der Winterpause (wir berichteten) so etwas wie das Urteil des Zwangsabstiegs. Der Bayerische Fußball-Verband gab dabei seine Fehler zu, kassierte die dann aber wieder nach Einsprüchen anderer Vereine ein. Der VfR Garching prüfte in den vergangenen Tagen weitere rechtliche Schritte, die dann Richtung Zivilgericht hätten gehen müssen, mit nicht unerheblichen Kosten. Der Verein hat nun entschieden, keine weiteren Schritte zu unternehmen. Man nimmt also die weiterhin nicht verständlichen Urteile und den gefühlten Zwangsabstieg hin.

Morgen, 14:00 Uhr FC Unterföhring Unterföhring VfR Garching VfR Garching 14:00 PUSH