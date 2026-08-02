🗣: Unterföhring "einfach zu schlecht" – "erleichtertes" Wacker

Der FCU ging mit 1:5 gegen Grünwald baden. – Foto: Markus Nebl

Der 4. Spieltag in der Landesliga Südost ist in weiten Teilen absolviert. FCU-Trainer Faber bilanziert schonungslos, Wacker-Coach Lamotte zeigt sich zufrieden, Maximilian Riedmüller lobt seine Kirchheimer, Türkgücü-Chef Skeledzic muss die erste Niederlage hinnehmen und Steven Zepeda ist mit der Leistung seiner Mannen nicht d'accord. Die Stimmen der Trainer:

Sebastian Koch, Trainer des TSV Grünwald: »Nach den beiden Niederlagen zum Saisonstart war uns allen bewusst, welche Bedeutung dieses Spiel hat. Die drei Punkte waren wichtig, daran gibt es keine Zweifel. Trotzdem war für mich entscheidend, dass wir uns nicht ausschließlich über das Ergebnis definieren. Es ging darum, wieder die Prinzipien auf den Platz zu bringen, die unser Spiel ausmachen. Genau das hat die Mannschaft heute gemacht.

Wir hatten eine gute Struktur, waren kompakt, haben die Positionen konsequent gehalten und dadurch die Kontrolle über das Spiel entwickelt. Besonders wichtig war, dass wir als Mannschaft verteidigt haben. Es ging nicht darum, dass einer seine Situation alleine löst, sondern dass der Nebenmann sofort unterstützt, nachschiebt und absichert. Genau dadurch bekommst du Stabilität und nimmst dem Gegner die Räume. Mit Ball waren wir geduldig und klar in unseren Entscheidungen. Wir haben das Spiel nicht erzwungen, sondern auf die richtigen Momente gewartet. Gegen den Ball hatten wir eine hohe Intensität und waren nach Ballverlusten sofort wieder im Zugriff. Dadurch konnten wir das Spiel in den meisten Phasen kontrollieren. Das 5:1 ist am Ende die Konsequenz dieser Leistung. Trotzdem bleiben wir demütig. Es sind drei Punkte und ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung – mehr aber auch nicht. Jetzt geht es darum, diese Leistung zu bestätigen.«

Andreas Faber, Trainer des FC Unterföhring: »Heute waren wir einfach zu schlecht. Gegen gute Grünwalder hatten wir keinen richtigen Zugriff auf das Spiel und konnten unsere Möglichkeiten nicht in klare Torchancen ummünzen. In der kommenden Woche wird wieder hart trainiert, damit wir zurück in die Spur finden. Aktuell ist das einfach zu wenig, aber wir werden daraus lernen und die richtigen Schlüsse ziehen.«

Fabian Lamotte, Trainer des FC Wacker München: »Natürlich sind wir nach dem ersten Sieg erleichtert. Gerade in Unterzahl haben wir kaum gefährliche Abschlüsse zugelassen und konnten uns am Ende für unseren aufopferungsvollen Kampf belohnen.«

Andreas Giglberger, Trainer des VfB Hallbergmoos-Goldach: » Nach drei Auswärtsspielen in Folge freuen wir uns darüber, dass wir unsere Fans im 1. Heimspiel der Saison mit einem tollen Freitagabend unter Flutlicht begeistern und direkt wieder unsere Heimstärke beweisen konnten. Es war ein verdienter Sieg gegen eine Mannschaft, die nach einem perfekten Saisonstart mit viel Selbstvertrauen angereist ist und über hohe individuelle Qualität verfügt. Entscheidend war, dass wir über fast die gesamten 90 Minuten unser Spiel durchgezogen und eine sehr konzentrierte Partie gespielt haben, mit hoher Intensität, geradlinig und mit viel Zug zum Tor. Wir haben es dieses Mal auch wieder geschafft die Tiefe besser zu bespielen, was uns zuletzt ein wenig abging. 6 verschiedene Scorer (2 von der Bank) sprechen auch für die Mannschaft. Besonders freut uns natürlich auch das Tor von Emil Kierdorf, der nach fast 5 Monaten Verletzungspause sein Startelf-Comeback feierte.«

Maximilan Riedmüller, Spielertrainer des Kirchheimer SC: »Glückwunsch an meine Mannschaft. Wir sind gut ins Spiel gekommen und haben uns auch nach dem Rückstand nicht verunsichern lassen. So konnten wir die Partie zu unseren Gunsten drehen und die nächsten drei Punkte einfahren. Es war ein verdienter Heimsieg. Besonders freut es mich, dass Niklas Karlin nach langer Verletzungspause sein Startelf-Comeback feiern konnte. Man hat gesehen, wie wichtig er für uns ist. Damit konnten wir auch unseren Verteidiger Raphael Schneider vorerst gebührend verabschieden. Es ist beeindruckend, was er und sein Kollege in den vergangenen Spielen geleistet haben. Auf ihn wartet nun ein spannendes neues Abenteuer in den USA. Wir freuen uns für ihn und wünschen ihm alles Gute. Jetzt genießen wir den Moment, erholen uns nach der englischen Woche und greifen danach wieder mit vollen Kräften an.« Steven Zepeda, Trainer des FC Schwabing: »Beim dritten Spiel in sechs Tagen hat man bei einigen Spielern gemerkt, dass sich die mangelnde Vorbereitung bemerkbar gemacht hat. Trotzdem war die Partie bis zur 80. Minute offen. Der Spielverlauf war insgesamt eher unglücklich. Wir gehen in Führung und bekommen dann innerhalb von fünf Minuten einen Elfmeter gegen uns – wegen eines angeblichen Handspiels. Den halten wir zwar, aber der Ball springt direkt wieder vor die Füße eines Kirchheimers. Das 2:1 war dann bezeichnend für unsere Leistung an diesem Tag. Wir stehen in dieser Situation zwei gegen eins und beide schauen zu, wie der Gegner sich dreht, abschließt und nur noch das Beinchen gehoben wird. So passiv kann man in der Landesliga nicht verteidigen. Bis zehn Minuten vor Schluss hatten wir trotzdem noch Möglichkeiten, etwas Zählbares mitzunehmen. Als Kirchheim in der 83. Minute mit einem Konter den Deckel draufgemacht hat, wurde es bei uns wild. Die letzten zehn Minuten hinterlassen einen faden Beigeschmack. So dürfen wir bei aller Enttäuschung nicht auftreten.«

Andreas Haidl, Trainer des TSV Murnau: »In den ersten 15 Minuten sind wir gegen Eggenfelden schwer ins Spiel gekommen. Wir haben mit zu wenig Energie Fußball gespielt. Danach haben wir uns berappelt. Der Dosenöffner war das Tor von Jonas Schrimpf. Das 2:0 ist dann relativ zeitnah gefallen. Bei diesen Temperaturen wird es natürlich schwierig, wenn du mit 0:2 hinten liegst. Das 3:0 resultierte aus einer Standardsituation nach einer Ecke. Gleichzeitig war das auch der Halbzeitstand. Von daher ist die erste Halbzeit optimal für uns gelaufen. In der zweiten Hälfte wollten wir wenig zulassen und über Konter auf das vierte Tor gehen. Das ist uns insgesamt relativ gut gelungen. Es war ein verdienter Sieg. Großes Kompliment an die Truppe, dass wir die englische Woche so erfolgreich gestalten konnten. Jetzt gilt es, gut zu regenerieren und uns bestmöglich auf Wacker München vorzubereiten.«

Slaven Skeledzic, Trainer von Türkgücü München: »Zunächst einmal Glückwunsch an Traunstein zum verdienten Sieg. Sie haben über die gesamte Spielzeit sehr aggressiv, aber fair gespielt, uns den Schneid abgekauft und dieses Spiel hochverdient gewonnen. Leider muss man auch sagen, dass dem 1:0 ein Foul an unserem Spieler vorausging, das nicht gepfiffen wurde. Daraus resultierte dann der Führungstreffer. Das 2:0 fiel nach einer Standardsituation, die wir im Verbund nicht gut verteidigt haben. Man muss aber auch klar festhalten, dass wir zu keinem Zeitpunkt wirklich zu unserem Spiel gefunden haben. Jeder hatte irgendwie seine eigene Idee, aber wir haben nicht als Mannschaft agiert. Zudem haben wir sehr viele Zweikämpfe verloren und uns nur wenige Torchancen erspielt. Die Möglichkeiten, die wir hatten, haben wir dann auch nicht gut zu Ende gespielt. Selbst in Überzahl hatten wir nicht die richtigen Ideen, um uns klare Torchancen zu erarbeiten. Natürlich hat sich Traunstein dann etwas tiefer positioniert, was bei einer Führung verständlich ist. Trotzdem hatten sie immer wieder gute Kontermöglichkeiten, die schwer zu verteidigen waren. Wir haben von der Trainerbank aus mit personellen und taktischen Umstellungen versucht, noch einmal etwas zu verändern. Das hat allerdings nicht gefruchtet, weil wir zu viele Zweikämpfe verloren haben und oft die falschen Entscheidungen getroffen wurden. So konnten wir uns auch in Überzahl kaum zwingende Chancen herausspielen. Es war insgesamt kein guter Auftritt von uns. Das Ergebnis geht vollkommen in Ordnung. Wir haben einige Themen, an denen wir arbeiten müssen. Das wissen wir und die sind gestern schonungslos aufgezeigt worden. Daran müssen wir jetzt arbeiten. Die Saison ist noch lang und wir werden unsere Punkte noch holen. Gestern war aber einfach ein Tag, an dem nicht viel zusammengelaufen ist.«