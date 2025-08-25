FC Unterföhring : TSV Kastl, 19.07.2025, Foto: MichalekClovis Tokoro – Foto: Dieter Michalek

Unterföhring „auf dem richtigen Weg" – FCU gewinnt gegen Karlsfeld Landesliga Südost

Beim FC Unterföhring sieht Trainer Fritz Kuhn trotz des 4:2-Auswärtssiegs im Landesligaspiel bei Eintracht Karlsfeld noch Verbesserungspotenzial.

Unterföhring – Der Weg zu dem eigentlichen Ziel, Spitzenmannschaft der Landesliga Südost zu werden, ist noch weit für die Fußballer des FC Unterföhring. Mit zwei Siegen in Serie hat der FCU aber fürs Erste einen Fehlstart verhindert. Nach dem 4:1 in Traunstein gewann Unterföhring noch einmal ein Offensivspektakel mit 4:2 (3:2) Toren beim TSV Eintracht Karlsfeld. Zur Pause lag der Gast mit 3:2 vorne, weil Unterföhring mit zwei ganz späten Treffern von Marvin Kretzschmar (42.) und Fabian Porr (44.) das Ergebnis zur Führung drehte. Das ging nach dem Spielverlauf in Ordnung, denn die Unterföhringer waren klar der Chef auf dem Platz und hatten auch eine Reihe guter Chancen. Speziell die Anfangsphase gehörte ganz klar den Gästen, die neben dem 1:0 von Hendrik Geiler (14.) noch den einen oder anderen Treffer mehr erzielen können. Da deutete einiges darauf hin, dass man nach Traunstein einen weiteren dominanten Auswärtssieg einfahren könnte.

Fr., 22.08.2025, 20:00 Uhr TSV Eintracht Karlsfeld Karlsfeld FC Unterföhring Unterföhring 2 4 Abpfiff Kurz nach dem Führungstreffer glichen die Karlsfelder fast aus dem Nichts aus. Ein geblockter Schuss fiel als Pressball dem Torschützen Jonas Kuhn vor die Füße (18.). Der Karlsfelder traf dann noch aus spitzem Winkel zum 2:1 (36.), und über die beiden Tore hinaus kam offensiv auch nicht viel mehr von Karlsfeld. Zwischen den beiden Karlsfelder Toren hatte Unterföhring noch einen Freistoß von Burhan Bahadir, der an die Unterkante der Latte klatschte und dann auf dem Boden relativ weit hinten im Tor aufkam. Der FCU sah den Ball eher mit dem vollen Umfang hinter der Linie, aber der Schiedsrichter gab kein Tor. Erst kurz vor der Halbzeit rückte der FC Unterföhring das Ergebnis zurecht.