Unterbuchberger hat bei Malching das Handtuch geworfen

"Aus den ersten fünf Spielen konnten wir gute zehn Punkte holen. In dieser Phase hat man gesehen, was eigentlich möglich wäre. Leider ging dann aber die Trainingsbeteiligung immer mehr nach unten und viele Spieler brachten nicht die Einstellung mit, die ich mir erhofft hatte. Es waren viele andere Dinge wesentlich wichtiger als der Fußball und dementsprechend sind wir in einen Negativstrudel geraten. Zwischenmenschlich war alles wunderbar, aber sportlich hat das für mich einfach nicht gepasst. Daher war mein Rückzug die für mich einzig logische Konsequenz", berichtet Daniel Unterbuchberger.





Die sportliche Leiterin des Vereins, Adriana Ciurlia, hat zur Sache nur ein kurzes Statement abgegeben: "Nach einem durchwachsenen Saisonverlauf entschied sich Daniel Unterbuchberger, sein Engagement zu beenden. Der Verein TSV-DJK Malching wünscht ihm für die Zukunft alles Gute." Wer künftig den Ton vorgeben wird, ist noch nicht entschieden."Eine Nachfolgeregelung wird zeitnah bekannt gegeben", lässt Ciurlia wisssen. Am vergangenen Sonntag konnte zumindest die Negativ-Serie von zuvor acht sieglosen Partien am Stück beendet werden. Durch einen Last-Minute-Treffer von Kevin Holzapfel konnte der TSV Bad Griesbach auf heimischen Geläuf mit 2:1 geschlagen werden. Vor der Winterpause stehen allerdings noch zwei Herkulesaufgaben auf dem Programm. Zunächst muss man beim Spitzenreiter RSV Kirchham ran, ehe zum Jahresabschluss der Rangzweite DJK Jägerwirth nach Malching kommt.