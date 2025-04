Unterbrucker Krise spitzt sich zu: FCA verliert auch das Derby gegen Allershausen

Bis zur Winterpause lief es prächtig für den FCA Unterbruck. Mit der Tabellenführung sorgten die Ampertaler für eine faustdicke Überraschung in der Kreisliga 2 – nun rutschen die Fußballer von Trainer Sepp Summerer aber immer tiefer in die Krise.

Unterbruck – Am Donnerstagabend verlor der FCA Unterbruck das Derby gegen den TSV Allershausen mit 0:2 (0:0). Damit ziehen die Nachbarn in der Tabelle vorbei an den Bruckern und sind nun selbst wieder in einer komfortablen Ausgangssituation.

„Im ersten Durchgang war es ausgeglichen“, analysierte FCA-Abteilungsleiter Christian Stanglmeir. „In der zweiten Halbzeit war Allershausen dann besser.“ Dabei hätte die Partie richtig gut losgehen können für den FCA: Bereits nach 22 Minuten gab es nach einem Foul im Strafraum den fälligen Elfmeter.