Unterbruck wird zum Zünglein an der Waage im Meisterschaftsrennen Kreisliga 2 kompakt von Matthias Spanrad · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser

Coach Sepp Summerer vom FCA Unterbruck – Foto: Michalek

Unterbruck spielt gegen beide Meisterschaftskandidaten – und kämpft selbst gegen den Abstieg. Am Samstag empfängt das Team den Tabellenzweiten Kranzberg.

Beim Basketball spricht man in der heißen Phase bekanntlich von der „Crunchtime“. Und auch die Kreisliga 2 elektrisiert: Zwei Spieltage vor Schluss ist noch vieles offen – sowohl am Tabellenende (siehe Artikel unten) als auch an der Tabellenspitze. Gleich zwei Landkreis-Teams greifen nach der Krone. Die Entscheidung könnte bereits am Samstag fallen. FCA Unterbruck – SV Kranzberg (Samstag, 15 Uhr). Ausgerechnet Unterbruck, ausgerechnet der Ampertal-Nachbar könnte zum Zünglein an der Waage werden im vielleicht irrsten Kreisliga-Meisterschaftsrennen seit Langem. Zwei Landkreis-Teams standen schon lange nicht mehr ganz oben im Tableau. Und gegen die beiden muss der FCA im Saisonfinale ran. Würde es bei den Bruckern nicht selbst noch um den Klassenerhalt gehen, wären das zwei echte Schmankerl. Aber: „Jetzt müssen wir halt gegen Kranzberg und Allershausen gewinnen“, stellte Abteilungschef Christian Stanglmeir bereits nach dem vergangenen Wochenende fest. Und nachdem sich im Nachholspiel am Donnerstag Wartenberg und Berglern mit einem 1:1 trennten, rutschte der FCA auf einen Relegationsplatz ab.

In Kranzberg hat man sich inzwischen wieder mit der Verfolgerrolle abgefunden. Deswegen ist die Rechnung ganz einfach: Nur, wenn der SVK beide Partien gewinnt, hat man die Hand dran an der Meisterschale. Ein Remis in Unterbruck könnte schon zu wenig sein. „Am Ende müssen wir den nötigen Ehrgeiz haben“, appelliert Spielertrainer Dennis Hammerl an sein Team – wenngleich er hinterherschiebt, dass auch der zweite Platz ein riesiger Erfolg wäre. Für Hammerl ist nach der Saison Schluss im Ampertal, der Aufstieg als Abschiedsgeschenk wäre das i-Tüpfelchen. Personell kann der Coach eigentlich aus dem Vollen schöpfen. Einige Spieler sind nach der Englischen Woche aber angeschlagen. „Am Ende“, bemüht Hammerl eine alte Fußballweisheit, „wird die beste Elf spielen.“ SV Eintracht Berglern – TSV Allershausen (Samstag, 15 Uhr). Hin und her geht’s an der Tabellenspitze. Erst am vergangenen Wochenende übernahm Allershausen (wieder) den Platz an der Sonne – und will diesen nun freilich nicht mehr hergeben. Die Rechnung ist ganz einfach: Gelingen sechs Punkte, steigt am Amperknie die große Meistersause. Eventuell reicht schon ein Dreier, wenn Kranzberg parallel verliert oder unentschieden spielt. Den direkten Vergleich hat der TSV nämlich gewonnen (2:0, 2:1).