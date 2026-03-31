Unterbruck unterliegt Tabellenführer Geroldshausen klar mit 0:4

Die frühe Chance zum 1:0 hatte Unterbrucks Lena Zaindl (M.). Nach dem Gegentreffer konnte ihr Team gegen den Spitzenreiter aber kaum noch für Entlastung sorgen. – Foto: Lehmann

Die Kreisliga der Frauen ist in die Rückrunde gestartet. Nur der FC Moosburg konnte aus Landkreissicht zum Jahresauftakt einen Sieg feiern.

FCA Unterbruck – SV Geroldshausen 0:4 (0:2). Mit dem SVG gastierte am Freitagabend der noch verlustpunktfreie Tabellenführer im Ampertal. „Für mich haben die absolut Bezirksliga-Niveau“, musste auch FCA-Trainer Rudolf Greiner anerkennen. Trotzdem hielt seine Mannschaft, die auf zahlreiche Stammspielerinnen verzichten musste, in der ersten Viertelstunde gut dagegen. Durch einen schönen Alleingang von Lena Zaindl hatten die Unterbruckerinnen sogar die Chance auf die Führung, der Pfosten verhinderte allerdings das frühe 1:0 (6.). Effizienter agierten da die Gäste, die in der 15. Minute durch Gina Peter das erste Tor erzielten. Ab diesem Zeitpunkt wurden die Favoritinnen immer spielbestimmender. „Und wir haben viel zu fahrig hinten rausgespielt und konnten so kaum noch für Entlastung sorgen“, sagte Greiner, für den das 0:4 letztlich auch in der Höhe verdient war. Nach der Osterpause geht es für den Tabellenfünften am 11. April auswärts gegen die SpVgg Wolfsbuch/Zell weiter. „Ich erwarte ein ekliges Spiel, die drei Punkte sind aber dennoch unser Ziel“, blickt der Coach voraus. Tore: 0:1/0:3 Gina Peter (15./46.), 0:2 Amy Täckelburg (28.), 0:4 Amelie Bauer (79./HE).

SV Karlskron – FC Moosburg 1:2 (0:1). Eine „überragende erste Halbzeit“ attestierte FCM-Trainerin Annika Lindhorst ihrer Mannschaft nach der Auswärtspartie gegen den SV Karlskron. „Unser Kurzpassspiel hat gut funktioniert, zur richtigen Zeit haben wir aber auch mal das Tempo rausgenommen“, lobte Lindhorst. Nach einem Steckpass von Nele Mezger lief Leah Alderath allein auf das gegnerische Tor zu und verwandelte sicher zur überfälligen 1:0-Führung (38.). In Hälfte zwei habe es den Moosburgerinnen, die in der Tabelle weiterhin auf Rang zwei stehen, aber sowohl an Kondition als auch an Konzentration gefehlt. Infolge einer Ecke konnte Alena Wunderlich den Ball dennoch zum 2:0 über die Linie drücken (70.). Auch das späte Gegentor änderte nichts mehr am verdienten Sieg des FCM. „Bis zum Spiel gegen Ingolstadt/Wettstetten in zwei Wochen werden wir nach der personell schwierigen Vorbereitung weiter an unserer Kondition arbeiten müssen“, sagte Lindhorst. „Sonst bin ich aber schon sehr zufrieden.“ Tore: 0:1 Leah Alderath (38.), 0:2 Alena Wunderlich (70.), 1:2 Evelyn Tkac (84.).

ST Scheyern – SG Freising United 2:0 (2:0). „Heute wäre für uns definitiv mehr drin gewesen“, ärgerte sich Freisings Trainer Christoph Bosch über die Niederlage in Scheyern. Nach einer ereignisarmen ersten Viertelstunde stellten die Gastgeberinnen mit ihren ersten beiden Möglichkeiten innerhalb von sechs Minuten auf 2:0. „Da haben wir kurzzeitig die Kontrolle verloren“, so Bosch. In der Folge kamen die Freisingerinnen zwar immer besser in die Partie und erspielten sich einige Großchancen, doch der Anschlusstreffer wollte nicht fallen. Auch nach der Pause hielten die Domstädterinnen den Druck erst einmal hoch und waren vor allem durch Freistöße gefährlich. „Danach wurde das Spiel ziemlich hitzig, es gab viele kleine Fouls. Leider haben wir dabei unseren Spielfluss verloren“, erklärte Bosch. Weiter geht der Kampf um den Klassenerhalt für die neuntplatzierten Freisinger Frauen am Samstag, 11. April, zu Hause gegen den SV Karlskron. Tore: 1:0/2:0 Sabrina Burg (13./19.).