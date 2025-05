Unterbruck überwindet Schwächephase – Allershausen verpasst große Chance

Die Allershausener hatten noch geringe Chancen, vorne einzugreifen. Doch die sind nun dahin. „Das hat sich erledigt“, gab TSV-Spartenchef Philipp Jordan nach der Partie zu. Die Niederlage sei durchaus ärgerlich gewesen, denn Allershausen war nicht viel schlechter. „Wer allerdings keine Tore schießt, holt keine Punkte.“

In der Anfangsphase war Finsing stärker und ging verdient in Führung: Nach einem Umschaltmoment spielte Christian Rickhoff einen klasse Steilpass, Florian Hölzl vollstreckte (11.). Kurz vor der Halbzeitpause konnten Tom Simml und Hölzl unbedrängt einen Doppelpass spielen – und am Ende schloss Simml durch die Hosenträger von Keeper Marcel Zach ab (41.). Durchgang zwei war dann richtig bitter für die Gäste: Zwar war Allershausen jetzt das tonangebende Team, ging jedoch zu fahrlässig mit den eigenen Möglichkeiten um. Unter anderem vergaben Dario Turkman per Kopf und Janis Kratzl. Und: Nach der Ampelkarte für Patrick Forchhammer (54.) kickte Finsing lange in Unterzahl.