Unterbruck schießt sich den Frust von der Seele - Eching holt Remis bei Walpertskirchen

Der TSV Eching trotzt dem SV Walpertskirchen ein Remis ab. Fabian Radlmaier schießt Eintracht Berglern per Dreierpack ab.

FCA Unterbruck – FC Moosinning II 5:0 (3:0). Ein wenig waren die Unterbrucker zuletzt schon ins Grübeln gekommen, nachdem nicht nur die tolle Erfolgsserie, sondern auch die Tabellenführung verloren gegangen war. Gegen den Abstiegskandidaten aus dem Landkreis Erding schossen sich die Am㈠pertaler nun den Frust von der Seele – und das, obwohl Trainer Sepp Summerer nicht auf seine volle Kapelle zurückgreifen konnte. „Unter dem Strich war das ein ungefährdeter Sieg“, freute sich FCA-Abteilungsleiter Christian Stanglmeir.

Die Hausherren waren vom Anpfiff weg auf Betriebstem㈠peratur. Zunächst hatten die Hayer-Brüder Matthis und Linus Offensivmann Roland Lintner freigespielt, der aus zentraler Position zur Führung traf (11.). Wenig später legte Dominik Wastl mit einem gefühlvollen Freistoß aus 18 Metern nach (22.). Bereits deutlich wurde es in der 34. Minute, als erneut Lintner nach einer feinen Kombination Keeper Daniel Auerweck umkurvte und zum 3:0 abschloss. In Durchgang zwei schalteten die Hausherren einen Gang zurück, erhöhten jedoch durch Nicklas Hauptkorn per Fernschuss (77.) und Wastl (90.) auf 5:0.