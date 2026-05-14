Unterbruck gelingt mit dem 5:0 gegen Nandlstadt der ersehnte Befreiungsschlag

Erster Sieg im Jahr 2026: Die Unterbrucker um 3:0-Torschütze Florian Sirtl (r.) meldeten sich eindrucksvoll zurück. – Foto: Lehmann

Der FCA Unterbruck siegt im Abstiegskampf deutlich. Allershausen jubelt dank eines Last-Minute-Treffers und springt auf Platz zwei.

Ganz wichtige Punkte sammelten die Fußballer des SC Kirchdorf mit dem knappen 2:1-Sieg beim FC Moosinning II. Gleiches gilt für den FCA Unterbruck, dem im Abstiegskampf mit dem 5:0 gegen Nandlstadt der ersehnte Befreiungsschlag gelang.

FC Moosinning II – SC Kirchdorf 1:2 (1:0). Sie können es aktuell wohl nur nach einem Rückstand. Schon am Sonntag gegen Berglern lagen die Kirchdorfer mit 0:1 zurück und holten am Ende noch den Dreier. Am Mittwochabend liefen die Gäste vom SCK ebenfalls einem Rückstand hinterher, nachdem Manuel Gröber nach einem Pass aus dem Halbfeld und einem kapitalen Abwehrschnitzer eingeköpft hatte (27.). Doch Kirchdorf war auch bereits im ersten Abschnitt nah dran, Moritz Buchholz vergab allerdings in aussichtsreicher Position.

Nach dem Seitentausch blieben die Ampertaler am Drücker. Und als sie nach einer Ampelkarte für Moosinnings Maximilian Schmid wegen rüden Einsteigens (72.) in Überzahl agierten, erzwangen die Apold-Mannen schließlich den Sieg: Erst nickte Co-Spielertrainer Marko Miskovic eine Freistoßflanke von Nertil Hoxhaj am langen Pfosten ein (76.), ehe der Vorlagengeber selbst nach einem klugen und aggressiven Spielzug der Blau-Weißen traf (82.). Kirchdorf ist mittlerweile seit neun Spielen ungeschlagen und kann nach dem zweiten Dreier in Folge im Rennen um den Ligaverbleib etwas durchschnaufen. „Wir haben verdient gewonnen“, resümierte Coach Andreas Apold. Auch, weil man wenig zugelassen habe, „und wir im zweiten Durchgang an uns geglaubt haben“.

FC Moosburg – BC Attaching 2:4 (1:2). Die Attachinger sind das Team der Rückrunde – und als Nächstes mussten nun die Dreirosenstädter dran glauben, die nach dieser Niederlage im Abstiegskampf wieder arg in Bedrängnis sind. Eine besondere Motivation für den BCA war, dass der Klassenerhalt seit dem Wochenende in trockenen Tüchern ist. So konnte die Truppe am Mittwoch befreit aufspielen. So befreit, dass die Gäste gegen die jedoch ebenfalls gefährlichen Hausherren bald mit 2:0 vorne lagen: Erkin Özege nickte nach einer Flanke von Nico Franke zur Führung ein (1.), wenig später erhöhte Lukas Huber nach einer feinen Einzelaktion (15.). Moosburg ließ allerdings nicht locker und hatte durch Karlo Rimac nach einem Steckpass prompt verkürzt (16.).

Entscheidend waren dann jedoch diese zwei Minuten nach dem Seitentausch, in denen Attaching das Match entschied: Nach einem Foul an Franz Gamperl traf Konstantin Mayr eiskalt vom Punkt (57.) – und wenig später stellte Gamperl nach einer Hübner-Vorlage auf 4:1 (59.). Der zweite FCM-Treffer durch Luis Kiermeier mit einem Kopfball aus 16 Metern war nicht mehr als Ergebniskosmetik (90.+1). „Am Ende war es ein absolut verdienter Sieg“, freute sich BCA-Coach Stephan Fürst.

FCA Unterbruck – TSV Nandlstadt 5:0 (1:0). Wenn das kein Befreiungsschlag war! Alle Augen waren im Abstiegskampf in der Englischen Woche auf dieses Duell gerichtet, das am Ende jedoch kein wirkliches war. Denn letztlich fuhren die Hallertauer mit einer ordentlichen Packung wieder heim. „Das war der erste Schritt zum Klassenerhalt“, nahm FCA-Spartenchef Christian Stanglmeir allerdings sofort den Fuß vom Gas. „Dennoch war es ein auch in der Höhe verdienter Sieg.“

Nandlstadt hatte nach zuletzt guten Auftritten große Probleme. Unterbruck dagegen diktierte das Spielgeschehen und vergab insbesondere im ersten Durchgang noch weitere Möglichkeiten. Einzig Yannik Thiele traf nach einem Flachpass von außen (33.). Deutlich wurde es erst in Halbzeit zwei: Markus Zacherl stellte mit einem sehenswerten Flugkopfball auf 2:0 (57.), wenig später drosch Florian Sirtl das Leder aus zehn Metern in die Maschen (61.). Nach einer Zacherl-Vorlage auf Andreas Pallauf (74.) stand’s 4:0, ehe Zacherl seinen Doppelpack schnürte (76.).

TSV Allershausen – SC Moosen 1:0 (0:0). Da werden sie Dario Turkman womöglich noch ein Denkmal in Allershausen bauen. Denn lange, mehr als 90 Minuten, sah es zunächst danach aus, als hätten die Allershausener Kicker an der Kranzberger Vorlage vom Mittwochabend zu knabbern gehabt. Dann aber ging es gegen die Gäste aus dem Landkreis Erding hinein in die Nachspielzeit. Es stand weiterhin 0:0, als Dario Turkman zum Matchwinner wurde – und seine Rot-Weißen damit am Leben hielt im Kampf um die Meisterschaft. Der TSV hatte sich ein vielleicht letztes Mal vor das SCM-Gehäuse gespielt. Simon Raabe flankte ins Zentrum, wo Turkman goldrichtig stand und das Leder aus zwei Metern über die Linie drückte (90.+6).

Zuvor war Allershausen spielbestimmend gewesen, vergab jedoch durch Janis Kratzl oder Thomas Ostermaier beste Torchancen. Moosen verbuchte im ersten Durchgang einen Lattentreffer. Dennoch: „Wir waren drückend überlegen und haben verdient gewonnen“, sagte TSV-Fußballchef Philipp Jordan.