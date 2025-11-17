 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
Unterboihingen top, Neckartailfingen glänzt, packendes 3:3 in Uhingen

Was war in den Staffeln der Kreisliga A im Bezirk Neckar/Fils los?

In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirks Neckar/Fils war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.

Kreisliga A1:

TSV Wernau – TV Hochdorf 3:0
Wernau startete stark: Sebastian Laffert traf bereits in der 9. Minute zur Führung. Dennis Blattner erhöhte in der 28. Minute, ehe Dennis Lang in der 68. Minute per Foulelfmeter alles klar machte. Ein souveräner Heimsieg für den TSV Wernau.

FV Spfr Neuhausen II – TSV Deizisau 2:2
Vor 80 Zuschauern entwickelte sich eine spannende Partie. Alassane Braun brachte Deizisau in der 18. Minute in Führung, doch Noah Bolz glich nur neun Minuten später aus. In Unterzahl – nach der Roten Karte gegen Julian Drücker (58.) – geriet Neuhausen II durch Cedrik Grentz (50.) erneut in Rückstand. Samer Santos verwandelte in der 66. Minute einen Foulelfmeter zum 2:2-Endstand. Ein Remis mit viel Tempo.

VfB Oberesslingen/Zell – SG Eintracht Sirnau 2:0
Nach einer zähen ersten Halbzeit schlug Oberesslingen/Zell nach der Pause zweimal zu: Yasin Kaya traf in der 55. Minute, Mirsad Ohran legte in der 68. Minute nach. Sirnau fand offensiv kaum Lösungen. Ein Heimsieg des VfB.

TV Nellingen – VfB Reichenbach/Fils 2:2
Nellingen erwischte einen Traumstart durch Marcel Gschwind (3.). Ein unglückliches Eigentor von Felix Gentner (29.) brachte Reichenbach zurück ins Spiel. Meriton Elezaj traf in der 84. Minute zum 2:1, doch Pascal Zima sorgte in der 90. Minute für den späten Ausgleich. Eine dramatische Schlussphase – am Ende ein Unentschieden.

ASV Aichwald – FV Plochingen II 5:2
Der ASV Aichwald zeigte sich treffsicher: Ilir Mehmeti (18.) brachte den ASV in Führung, ein Eigentor von Kyriakos Konstantinidis (37.) erhöhte auf 2:0. Michele La Mendola verkürzte in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+1). Danach übernahm Aichwald wieder: Fabian Müller (59.) und Julian Deutscher (69.) stellten auf 4:1. Markus Penzkofer traf per Foulelfmeter zum 4:2 (78.), ehe erneut Julian Deutscher (90.+1) den 5:2-Endstand herstellte.

TB Ruit – TSV Wendlingen 4:2
TSV Wendlingen ging durch Sory Sibide (40.) in Führung. Direkt nach der Pause glich Moritz Hofmann (46.) aus. Hariz Dzaferi drehte das Spiel per Strafstoß in der 57. Minute. Daniel Geigle sorgte in der 68. Minute für das 2:2, doch Jannik Ehrmeier traf in der 75. und 80. Minute doppelt und sicherte dem TB Ruit den Heimsieg.

TV Unterboihingen – TSG Esslingen 6:0
Unterboihingen überrollte die TSG Esslingen förmlich: Liridon Sokoli traf nach drei Minuten, René Schefenacker legte kurz vor der Pause (44.) nach. Direkt nach Wiederanpfiff erhöhte Randy-Daniel Mrozik (46.), Jannik Heim (60.) und erneut Randy-Daniel Mrozik (68.) sorgten für klare Verhältnisse. Sebastian Albrecht (85.) setzte den Schlusspunkt.

TSV Notzingen – SC Altbach 2:3
Altbach erwischte den Gastgeber kalt: Essa Dibba (23.) und Jack Ross (24.) trafen binnen einer Minute. Marian Ropertz verkürzte direkt nach der Pause (47.), doch erneut Jack Ross (77.) stellte den alten Abstand wieder her. Trotz einer Gelb-Roten Karte für Gianluca Di Giorgio (83.) kämpfte Altbach leidenschaftlich. Jannik Brüske verkürzte spät (90.+5), doch es blieb beim Auswärtssieg für den SC Altbach.

Kreisliga A2:

SF Dettingen/Teck – TSV Neckartailfingen 2:6
Neckartailfingen zeigte eine beeindruckende Offensivleistung. Florian Schwierz brachte die Gäste in der 19. Minute in Führung. Direkt nach der Pause erhöhte Robin Plachy (46.). Ein Eigentor von Mehmet Can Ural (52.) brachte Dettingen zurück ins Spiel, doch die Antwort folgte prompt: Fatmir Sylaj (54.) und erneut Robin Plachy (61.) stellten auf 1:4. Niklas Mychajliw (68.) und Jannik Riehle (72.) erhöhten weiter, ehe Redon Gashi (85.) für die Gastgeber noch einmal traf. Ein deutliches Ergebnis zugunsten des TSV Neckartailfingen.

FC Kirchheim/Teck – AC Catania Kirchheim 0:2
Michele Latte war der Mann des Tages: Bereits in der 6. Minute brachte er den AC Catania Kirchheim in Führung, und in der 75. Minute machte er mit seinem zweiten Treffer alles klar. Kirchheim bemühte sich, fand aber kaum Mittel gegen die stabile Defensive der Gäste.

TV Bempflingen – TSV Grafenberg 2:0
Vor 150 Zuschauern ließ Jonathan Baun den TV Bempflingen jubeln. Er traf kurz nach der Pause (48.) und setzte in der 90. Minute den Schlusspunkt. Bempflingen zeigte eine konzentrierte Defensivleistung und verdiente sich den Heimsieg.

SGM Höllbach – SGM Owen/Unterlenningen 4:1
Marius Funk eröffnete in der 12. Minute, ehe Ebrima Ceesay (24.) auf 2:0 erhöhte. Daniel Deuschle brachte die Gäste noch einmal heran (41.). Doch nach der Pause dominierte Höllbach wieder: Marius Funk traf in der 74. Minute erneut, Wayne Schlecht sorgte in der 90.+3 Minute für den 4:1-Endstand.

TSV Linsenhofen – SG Erkenbrechtsweiler-Hochwang 3:1
Ibo Tuncbilek traf in der 27. Minute zur Führung und legte nach der Pause (53.) seinen zweiten Treffer nach. Sebastian Buschmann sorgte in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.) für das 2:0. Dominik Despot erzielte in der 80. Minute den Ehrentreffer für die Gäste. Insgesamt ein klarer Erfolg für Linsenhofen.

VfB Neuffen – TSV Altdorf 4:2
Sascha Gökeler spielte groß auf und erzielte drei Treffer (8., 37., 67.). Felix Hummel traf in der 22. Minute zum zwischenzeitlichen 2:0. Altdorf verkürzte durch einen verwandelten Handelfmeter von Marlon Kaiser (53.) und ein spätes Tor von Maximilian Füssenhäuser (88.).

TV Neidlingen – TSV Harthausen 1:2
Ein Blitzstart für die Gäste: Dino Dzakmic (2.) und Alessio Palmieri (4.) trafen früh. Neidlingen brauchte lange, um ins Spiel zu finden, kam aber durch einen Foulelfmeter von Paul Madl (68.) noch einmal heran. Trotz einer starken Schlussphase reichte es nicht mehr für den Ausgleich.

FV 09 Nürtingen – TSV Oberensingen II 1:2
Jannik Bubeck brachte Nürtingen bereits in der 2. Minute in Führung. Nico Föhl glich in der 30. Minute aus. Die Entscheidung fiel in der 79. Minute, als Luca Soloperto den TSV Oberensingen II zum Auswärtssieg schoss. Nürtingen drängte noch einmal, blieb aber erfolglos.

Kreisliga A3:

FTSV Kuchen – SSV Göppingen 3:0
Der FTSV Kuchen zeigte eine starke Leistung. Timo Wudy traf bereits in der 7. Minute zur frühen Führung. In der zweiten Hälfte erhöhte Jeevan Tobias Pfleiderer in der 69. Minute, ehe erneut Timo Wudy (82.) den 3:0-Endstand besorgte. Ein souveräner Heimsieg.

SC Uhingen – 1. FC Rechberghausen 3:3
Die Zuschauer sahen ein packendes Spiel. Patrick Mayer brachte den SC Uhingen früh in Führung (6.), doch Christopher Heitzler glich schnell aus (16.). Matariz Darboe (35.) und Felice Franza (51.) stellten auf 3:1. Rechberghausen blieb dran und verkürzte durch Dennis Pfister (74.). In der 90.+4 Minute verwandelte Tim van der Meulen einen Handelfmeter zum 3:3. Kurz zuvor sah Patrick Mayer die Rote Karte (90.). Ein dramatisches Remis.

TV Deggingen – SG Bad Überkingen/SSV Hausen 2:3
Julian Maurer brachte Deggingen in der 14. Minute in Führung. Doch Philipp Keller drehte die Partie mit einem Doppelpack (41., 49.). Sascha Reinhard erhöhte in der 78. Minute auf 1:3. Nach einer Gelb-Roten Karte für Niklas Weckerle (65.) wurde es für Deggingen schwerer. Julian Maurer traf spät zum Anschluss (90.+3), kurz danach sah Noah Doll für die SG Gelb-Rot (90.). Die SG rettete den Auswärtssieg über die Zeit.

TSV Ottenbach – TSV Wäschenbeuren 1:4
Wäschenbeuren startete stark: Sven Lechleitner (6.) und Lukas Fuchs (34.) stellten früh auf 0:2. Chris Loser erhöhte kurz vor der Pause (45.). Ottenbach kam durch Christian Frey (65.) zum Anschluss, doch Sven Lechleitner machte in der 87. Minute mit seinem zweiten Treffer alles klar.

SG Jebenhausen/Bezgenriet 09 – SV Ebersbach/Fils II 5:2
Ebersbach startete besser und ging durch Felix Kobelt (13.) in Führung. Doch Marc Hartmann glich sofort aus (14.). Julian Rittel drehte die Partie mit zwei Treffern (34., 47.). Jonas Haag (65.) und Orhan Kalayci (68.) sorgten für ein deutliches 5:1. Felix Kobelt verkürzte in der 85. Minute per Foulelfmeter. Ein überzeugender Heimsieg.

KSG Eislingen – SV Croatia 2012 Geislingen 0:1
Eine enge und hart umkämpfte Partie entschied sich spät: Mihael Kepic verwandelte in der 84. Minute einen Foulelfmeter zum einzigen Treffer des Tages. Croatia Geislingen sicherte sich damit drei wichtige Punkte.

TSV Eschenbach – TSGV Albershausen 3:0/Wertung
Das Spiel wurde mit 3:0 für den TSV Eschenbach gewertet.

TV Altenstadt – VfR Süßen 4:1
Johannes Urbez brachte den VfR Süßen früh in Führung (6.). Doch der TV Altenstadt antwortete stark: Ekrem Hodzic traf in der 22. und 27. Minute zum Spielstand von 2:1. Erjon Mehmetaj (62.) und Abdullah Shehada (65.) sorgten anschließend für klare Verhältnisse. Ein deutlicher 4:1-Heimsieg.

