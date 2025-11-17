Unterboihingen top, Neckartailfingen glänzt, packendes 3:3 in Uhingen

SF Dettingen/Teck – TSV Neckartailfingen 2:6
Neckartailfingen zeigte eine beeindruckende Offensivleistung. Florian Schwierz brachte die Gäste in der 19. Minute in Führung. Direkt nach der Pause erhöhte Robin Plachy (46.). Ein Eigentor von Mehmet Can Ural (52.) brachte Dettingen zurück ins Spiel, doch die Antwort folgte prompt: Fatmir Sylaj (54.) und erneut Robin Plachy (61.) stellten auf 1:4. Niklas Mychajliw (68.) und Jannik Riehle (72.) erhöhten weiter, ehe Redon Gashi (85.) für die Gastgeber noch einmal traf. Ein deutliches Ergebnis zugunsten des TSV Neckartailfingen.
FC Kirchheim/Teck – AC Catania Kirchheim 0:2
Michele Latte war der Mann des Tages: Bereits in der 6. Minute brachte er den AC Catania Kirchheim in Führung, und in der 75. Minute machte er mit seinem zweiten Treffer alles klar. Kirchheim bemühte sich, fand aber kaum Mittel gegen die stabile Defensive der Gäste.
TV Bempflingen – TSV Grafenberg 2:0
Vor 150 Zuschauern ließ Jonathan Baun den TV Bempflingen jubeln. Er traf kurz nach der Pause (48.) und setzte in der 90. Minute den Schlusspunkt. Bempflingen zeigte eine konzentrierte Defensivleistung und verdiente sich den Heimsieg.
SGM Höllbach – SGM Owen/Unterlenningen 4:1
Marius Funk eröffnete in der 12. Minute, ehe Ebrima Ceesay (24.) auf 2:0 erhöhte. Daniel Deuschle brachte die Gäste noch einmal heran (41.). Doch nach der Pause dominierte Höllbach wieder: Marius Funk traf in der 74. Minute erneut, Wayne Schlecht sorgte in der 90.+3 Minute für den 4:1-Endstand.
TSV Linsenhofen – SG Erkenbrechtsweiler-Hochwang 3:1
Ibo Tuncbilek traf in der 27. Minute zur Führung und legte nach der Pause (53.) seinen zweiten Treffer nach. Sebastian Buschmann sorgte in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.) für das 2:0. Dominik Despot erzielte in der 80. Minute den Ehrentreffer für die Gäste. Insgesamt ein klarer Erfolg für Linsenhofen.
VfB Neuffen – TSV Altdorf 4:2
Sascha Gökeler spielte groß auf und erzielte drei Treffer (8., 37., 67.). Felix Hummel traf in der 22. Minute zum zwischenzeitlichen 2:0. Altdorf verkürzte durch einen verwandelten Handelfmeter von Marlon Kaiser (53.) und ein spätes Tor von Maximilian Füssenhäuser (88.).
TV Neidlingen – TSV Harthausen 1:2
Ein Blitzstart für die Gäste: Dino Dzakmic (2.) und Alessio Palmieri (4.) trafen früh. Neidlingen brauchte lange, um ins Spiel zu finden, kam aber durch einen Foulelfmeter von Paul Madl (68.) noch einmal heran. Trotz einer starken Schlussphase reichte es nicht mehr für den Ausgleich.
FV 09 Nürtingen – TSV Oberensingen II 1:2
Jannik Bubeck brachte Nürtingen bereits in der 2. Minute in Führung. Nico Föhl glich in der 30. Minute aus. Die Entscheidung fiel in der 79. Minute, als Luca Soloperto den TSV Oberensingen II zum Auswärtssieg schoss. Nürtingen drängte noch einmal, blieb aber erfolglos.