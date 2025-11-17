Unterboihingen top, Neckartailfingen glänzt, packendes 3:3 in Uhingen

TSV Wernau – TV Hochdorf 3:0

Wernau startete stark: Sebastian Laffert traf bereits in der 9. Minute zur Führung. Dennis Blattner erhöhte in der 28. Minute, ehe Dennis Lang in der 68. Minute per Foulelfmeter alles klar machte. Ein souveräner Heimsieg für den TSV Wernau.

FV Spfr Neuhausen II – TSV Deizisau 2:2

Vor 80 Zuschauern entwickelte sich eine spannende Partie. Alassane Braun brachte Deizisau in der 18. Minute in Führung, doch Noah Bolz glich nur neun Minuten später aus. In Unterzahl – nach der Roten Karte gegen Julian Drücker (58.) – geriet Neuhausen II durch Cedrik Grentz (50.) erneut in Rückstand. Samer Santos verwandelte in der 66. Minute einen Foulelfmeter zum 2:2-Endstand. Ein Remis mit viel Tempo.

VfB Oberesslingen/Zell – SG Eintracht Sirnau 2:0

Nach einer zähen ersten Halbzeit schlug Oberesslingen/Zell nach der Pause zweimal zu: Yasin Kaya traf in der 55. Minute, Mirsad Ohran legte in der 68. Minute nach. Sirnau fand offensiv kaum Lösungen. Ein Heimsieg des VfB.

TV Nellingen – VfB Reichenbach/Fils 2:2

Nellingen erwischte einen Traumstart durch Marcel Gschwind (3.). Ein unglückliches Eigentor von Felix Gentner (29.) brachte Reichenbach zurück ins Spiel. Meriton Elezaj traf in der 84. Minute zum 2:1, doch Pascal Zima sorgte in der 90. Minute für den späten Ausgleich. Eine dramatische Schlussphase – am Ende ein Unentschieden.

ASV Aichwald – FV Plochingen II 5:2

Der ASV Aichwald zeigte sich treffsicher: Ilir Mehmeti (18.) brachte den ASV in Führung, ein Eigentor von Kyriakos Konstantinidis (37.) erhöhte auf 2:0. Michele La Mendola verkürzte in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+1). Danach übernahm Aichwald wieder: Fabian Müller (59.) und Julian Deutscher (69.) stellten auf 4:1. Markus Penzkofer traf per Foulelfmeter zum 4:2 (78.), ehe erneut Julian Deutscher (90.+1) den 5:2-Endstand herstellte.

TB Ruit – TSV Wendlingen 4:2

TSV Wendlingen ging durch Sory Sibide (40.) in Führung. Direkt nach der Pause glich Moritz Hofmann (46.) aus. Hariz Dzaferi drehte das Spiel per Strafstoß in der 57. Minute. Daniel Geigle sorgte in der 68. Minute für das 2:2, doch Jannik Ehrmeier traf in der 75. und 80. Minute doppelt und sicherte dem TB Ruit den Heimsieg.

TV Unterboihingen – TSG Esslingen 6:0

Unterboihingen überrollte die TSG Esslingen förmlich: Liridon Sokoli traf nach drei Minuten, René Schefenacker legte kurz vor der Pause (44.) nach. Direkt nach Wiederanpfiff erhöhte Randy-Daniel Mrozik (46.), Jannik Heim (60.) und erneut Randy-Daniel Mrozik (68.) sorgten für klare Verhältnisse. Sebastian Albrecht (85.) setzte den Schlusspunkt.

TSV Notzingen – SC Altbach 2:3

Altbach erwischte den Gastgeber kalt: Essa Dibba (23.) und Jack Ross (24.) trafen binnen einer Minute. Marian Ropertz verkürzte direkt nach der Pause (47.), doch erneut Jack Ross (77.) stellte den alten Abstand wieder her. Trotz einer Gelb-Roten Karte für Gianluca Di Giorgio (83.) kämpfte Altbach leidenschaftlich. Jannik Brüske verkürzte spät (90.+5), doch es blieb beim Auswärtssieg für den SC Altbach.