Unterbach trotzt Urdenbach einen Punkt ab Die SCU-Fußballer beenden auf eigenem Platz ihre Negativserie. Für die Moral der Mannschaft ist das Unentschieden sehr hilfreich.

Mit dem Platzwechsel ging auch eine Leistungssteigerung einher. Nicht im großen Rahmen, aber doch in Nuancen erkennbar. Kämpferischer Einsatz, hohe Laufbereitschaft und konsequente Zweikampfführung wurden diesmal umgesetzt. Alles im Rahmen dessen, was für das erneut arg ersatzgeschwächte Team eben möglich ist. „Wir haben in der Abwehr stabil gestanden. Die Punkte, die wir in der abgelaufenen Woche im Training angesprochen und einstudiert haben, wurden umgesetzt. Bis auf ein, zwei Situationen ließen wir keine zwingende Torchance des Gegners zu, haben vor allen Dingen auch die Abstände zwischen den Mannschaftsteilen klein gehalten“, urteilte Coach Ibo Cöl. Co-Trainer Günter Dembski ergänzte: „Selbst, wenn es in der Offensive noch haperte, hatten wir in der ersten Halbzeit phasenweise Feldvorteile. Am Ende war es ein verdienter Punkt. Die Jungs haben die eingeforderte Antwort gegeben und Moral bewiesen.“

Urdenbach ging gleich zur Sache, warf die erwartete Robustheit in die Waagschale. Leidtragender schon zu Beginn war Marin Lilic, der binnen weniger Minuten zwei-, dreimal rüde attackiert wurde und mit einer Knieverletzung früh die Segel streichen musste. Fußballerisch zeigten beide Teams eher dürftige Kost – Abspiel- und Stockfehler inklusive. Positiv: Der SCU stand im Mittelfeld kompakt, machte die Räume eng. Beim TSV fehlte Torjäger Dennis Hanuschkiewitz (11 Treffer) und damit die Durchschlagskraft in der Offensive. Dennoch hatten die Gäste Möglichkeiten. So in der ersten Hälfte, als Unterbachs Cedric Giesen einen misslungenen Abwehrversuch an den Querbalken setzte (44.). Marlon Schmitz hatte hier noch die Fingerspitzen dazwischen.