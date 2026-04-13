Unterammergau verliert bitter und der Klassenerhalt rückt in die Ferne Kreisliga Unterammergau von Patrick Hilmes · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

Wieder Enttäuschung beim WSV: Dabei war Altenstadt ein schlagbarer Gegner. – Foto: Kögl

Die 0:1-Heimniederlage gegen Altenstadt frustriert Coach Tobias Benning. Ein Gegentor in letzter Sekunde besiegelt die nächste Pleite.

„Die Hoffnung ist immer da.“ Unterammergaus Coach ist weit davon entfernt, den Kopf in den Sand zu stecken, den Klassenerhalt als nicht mehr möglich zu deklarieren. Doch zugleich schwindet auch der Glaube von Tobias Benning mit jeder Niederlage ein Stück mehr, dass die Ammertaler auch kommende Saison in der Fußball-Kreisliga kicken werden. Besonders bei solch bitteren wie dem 0:1 daheim gegen den TSV Altenstadt. Hinterher resümierte Benning niedergeschlagen: „Wir haben wieder viel investiert und doch ist nichts dabei herausgekommen.“ Das ist verdammt frustrierend.“ Insbesondere trauerte er dem Umstand nach, dass gegen Altenstadt „was möglich gewesen wäre“. Die Unterammergauer empfingen ihre Gäste druckvoll, pressten hoch, feierten viele Ballgewinne. Doch wie so oft lügen Statistiken nicht. Der WSV stellt mit lediglich 15 erzielten Toren weiterhin die schwächste Offensive der Liga. Doch auch gegen Altenstadt, ein Gegner, der zur Kategorie schlagbar in der Kreisliga zählt, drehte keiner der Ammertaler mal jubelnd ab.