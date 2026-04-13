Unterammergau verliert bitter und der Klassenerhalt rückt in die Ferne

Die 0:1-Heimniederlage gegen Altenstadt frustriert Coach Tobias Benning. Ein Gegentor in letzter Sekunde besiegelt die nächste Pleite.
„Die Hoffnung ist immer da.“ Unterammergaus Coach ist weit davon entfernt, den Kopf in den Sand zu stecken, den Klassenerhalt als nicht mehr möglich zu deklarieren. Doch zugleich schwindet auch der Glaube von Tobias Benning mit jeder Niederlage ein Stück mehr, dass die Ammertaler auch kommende Saison in der Fußball-Kreisliga kicken werden. Besonders bei solch bitteren wie dem 0:1 daheim gegen den TSV Altenstadt.
Hinterher resümierte Benning niedergeschlagen: „Wir haben wieder viel investiert und doch ist nichts dabei herausgekommen.“ Das ist verdammt frustrierend.“ Insbesondere trauerte er dem Umstand nach, dass gegen Altenstadt „was möglich gewesen wäre“. Die Unterammergauer empfingen ihre Gäste druckvoll, pressten hoch, feierten viele Ballgewinne. Doch wie so oft lügen Statistiken nicht. Der WSV stellt mit lediglich 15 erzielten Toren weiterhin die schwächste Offensive der Liga. Doch auch gegen Altenstadt, ein Gegner, der zur Kategorie schlagbar in der Kreisliga zählt, drehte keiner der Ammertaler mal jubelnd ab.
Am nächsten dran war noch Ferdinand Brauchle. Sein Schuss klatschte aber vom Querbalken zurück ins Feld. Eine Szene, die Benning mit der Tabellensituation des WSV verknüpft: „Wenn du unten stehst, geht er halt an die Latte und raus, nicht unter sie und rein.“ Selbstredend, dass auch der Nachschuss nicht im Tor landete. Die Gastgeber versuchten alles, doch zugleich musste Benning den Gästen das Lob verpassen: „Clever verteidigt in der zweiten Hälfte.“
Ins Gesamtbild hatte auch der Gegentreffer gepasst. Es lief die dritte Minute der Nachspielzeit, gleich wäre Pause gewesen. Da jagte Altenstadt einen seiner weiten Bälle hinter die Ketten der Gastgeber. Allesamt hatten sie zuvor problemlos verteidigt. Doch dieser Versuch prallte von einem WSV-Verteidiger ab, landete vor den Füßen eines TSV-Stürmers. Und der sah, dass Keeper Marco Diroma schon weit vor seinem Kasten stand, mit der Absicht, das Spiel mit dem abgefangenen Ball schnell zu machen. Stattdessen flog die Kugel über ihn ins Tor. Was bleibt, ist die Hoffnung.