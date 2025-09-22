Unterammergau unerkärlich: „Nicht sicher, ob bei uns alle den Ernst der Lage realisiert haben“

Das ist dürftig gewesen, was der WSV Unterammergau und die Gäste vom TSV Peißenberg da abgeliefert haben. Böse Zungen würden wohl behaupten: War nicht anders zu erwarten, wenn der Tabellenletzte der Fußball-Kreisliga beim Drittletzten antritt. Auch von Abstiegskampf konnte man beim 2:2 nicht sprechen, dazu wurde der zweite Wortteil zu wenig praktiziert.

„Ich bin mir nicht sicher, ob bei uns wirklich schon alle den Ernst der Lage realisiert haben“, monierte WSV-Trainer Tobias Benning angefressen. Gerade in der ersten Halbzeit sah er ein lebloses Ammertaler Team. „Da reißen wir uns unter der Woche in Altenstadt den Hintern auf und dann kommt so ein Auftritt.“ Eine Viertelstunde vor Schluss hatten die Gastgeber Peißenberg am Abgrund, „dann bauen wir sie mit unseren Fehlern wieder auf“.

Genauso wenig glücklich wie Benning war sein Peißenberger Gegenüber Fritz Stögbauer. „Wir müssen eigentlich mindestens mit einem 2:0 in die Pause gehen. In Hälfte bekommen wir zweimal keinen richtigen Zugriff, zweimal trifft Unterammergau.“ Durch die Vereinsbrille gesehen, liegt er damit vielleicht auch gar nicht so falsch, aber ein paar weitere Möglichkeiten hat er außer Acht gelassen. So zum Beispiel in der Nachspielzeit des ersten Abschnitts, als sowohl Josef Klarwein als auch Tobias Speer am Spielgerät vorbeirutschten. So blieb es beim knappen Vorsprung der Gäste, für den ihr Kapitän Michael Gladiator verantwortlich gewesen war. Nach einer abgewehrten Aktion hatte er knapp außerhalb des Strafraums abgezogen.