Unterammergau unerkärlich: „Nicht sicher, ob bei uns alle den Ernst der Lage realisiert haben“

Der WSV Unterammergau verspielt eine 2:1-Führung gegen Peißenberg. Nach dem mutmachenden Auftritt gegen Altenstadt war das Spiel ein Schritt zurück.
Das ist dürftig gewesen, was der WSV Unterammergau und die Gäste vom TSV Peißenberg da abgeliefert haben. Böse Zungen würden wohl behaupten: War nicht anders zu erwarten, wenn der Tabellenletzte der Fußball-Kreisliga beim Drittletzten antritt. Auch von Abstiegskampf konnte man beim 2:2 nicht sprechen, dazu wurde der zweite Wortteil zu wenig praktiziert.
„Ich bin mir nicht sicher, ob bei uns wirklich schon alle den Ernst der Lage realisiert haben“, monierte WSV-Trainer Tobias Benning angefressen. Gerade in der ersten Halbzeit sah er ein lebloses Ammertaler Team. „Da reißen wir uns unter der Woche in Altenstadt den Hintern auf und dann kommt so ein Auftritt.“ Eine Viertelstunde vor Schluss hatten die Gastgeber Peißenberg am Abgrund, „dann bauen wir sie mit unseren Fehlern wieder auf“.
Genauso wenig glücklich wie Benning war sein Peißenberger Gegenüber Fritz Stögbauer. „Wir müssen eigentlich mindestens mit einem 2:0 in die Pause gehen. In Hälfte bekommen wir zweimal keinen richtigen Zugriff, zweimal trifft Unterammergau.“ Durch die Vereinsbrille gesehen, liegt er damit vielleicht auch gar nicht so falsch, aber ein paar weitere Möglichkeiten hat er außer Acht gelassen. So zum Beispiel in der Nachspielzeit des ersten Abschnitts, als sowohl Josef Klarwein als auch Tobias Speer am Spielgerät vorbeirutschten. So blieb es beim knappen Vorsprung der Gäste, für den ihr Kapitän Michael Gladiator verantwortlich gewesen war. Nach einer abgewehrten Aktion hatte er knapp außerhalb des Strafraums abgezogen.
Halbzeit zwei stand größtenteils im Zeichen der Gastgeber. Gleich nach Wiederbeginn kam Ferdinand Brauchle im Strafraum zu Fall, doch die Pfeife des Unparteiischen blieb stumm. „Da wurde ich ganz klar umgerissen“, beteuerte Unterammergaus Kapitän. Vier Minuten durfte er doch jubeln. Ähnlich wie beim Peißenberger Führungstreffer zog er jenseits der 16er-Linie ab – Innenpfosten, drin. Auch Josef Klarwein benötigte zwei Anläufe. Zunächst scheiterte er mit einem Heber an TSV-Schlussmann Thomas Höringer, dann markierte er das schönste Tor des Tages. Bedient von Tobias Speer zog Klarwein parallel zur Strafraumkante nach innen, wartete auf die ideale Schusslinie und zog satt ab. Seine endlosen Jubelschreie deuteten an, welches Gebirgsmassiv ihm da von der Seele fiel.
Doch in der Schlussviertelstunde drehte sich die Partie erneut. Unterstützt mit einigem Spielglück blieben die Gäste am Ball, WSV verlagerten zu viele Akteure nach außen, sodass Fabian Lory völlig unbeachtet blieb. Die flache Hereingabe brauchte er nur noch über die Linie drücken. Ein Punkt, der keine der Mannschaften in der Tabelle weiterbringt.